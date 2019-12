06.12.2019

Skudlik dirigiert in Westminster

„La Révolte des orgues“ wird in London gespielt

Die Kathedrale von Westminster in London war Schauplatz einer Aufführung von „La Révolte des orgues“ des im Frühjahr verstorbenen, legendären französischen Organisten Jean Guillou. Der Landsberger Kirchenmusiker Johannes Skudlik dirigierte.

Das in Landsberg 2007 uraufgeführte Werk hat in den vergangenen Jahren die bedeutendsten Konzertsäle Europas erobert (unter anderem die Elbphilharmonie und die Berliner Philharmonie), heißt es in einer Mitteilung der Stadt Landsberg. Neun führende Organisten aus sechs Nationen haben auch diesmal unter dem Dirigat des Widmungsträgers Johannes Skudlik zusammen mit der französischen Percussionistin Hélène Colombotti im Gedenken an den Komponisten in der mit 2000 Zuhörern voll besetzten Kathedrale musiziert. Gerard Brooks, der Vorsitzende des altehrwürdigen „Royal College of Organists“, führte mit britischer Noblesse durch das Konzert, würdigte das Vermächtnis Guillous für die Orgelwelt und zeigte sich begeistert über den europäischen Geist, der sich in diesem einzigartigen Werk exemplarisch verwirklicht habe. (lt)

