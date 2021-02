vor 37 Min.

So soll die neue Schlossbergschule in Landsberg aussehen

So soll die Schlossbergschule nach der Erweiterung und Neustrukturierung aussehen.

Die Schlossbergschule und das Areal darum sollen umgestaltet werden. Nun sind die Gewinner des entsprechenden Wettbewerbs gekürt. Das sind ihre Pläne.

Von Daniel Weber

Im Sommer 2020 hat die Stadt entschieden, einen Wettbewerb zur Neugestaltung der Schlosbergschule und des umliegenden Geländes auszuschreiben. Am Montag hat das Preisgericht die Gewinner gekürt. Den ersten Platz belegte der Vorschlag der Architekturbüros Gaudecker Architektur, Hofstadt Architekten und Zaharias Landschaftsarchitekten.

Aussichtspunkt bei Schlossbergschule soll bleiben

Die Architekten sehen einen vieleckigen Erweiterungsbau an der Nordseite des bestehenden Gebäudes der Schlossbergschule vor. Die Fassade soll optisch der Stadtmauer ähneln, der Aussichtspunkt über die Stadt soll erhalten bleiben. Auch der Bereich des ehemaligen Bierkellers bleibt für die Öffentlichkeit zugänglich. Im Süden des Gebäudes steht derzeit noch ein Anbau, der abgerissen werden soll. Auf dieser Fläche wird nicht neu gebaut, sondern sie wird die öffentliche Freifläche vergrößern, die bis an das Gebäude reicht.

Das Modell zeigt das geplante Gebäude. Bild: Thorsten Jordan

Entscheidung zu Schlossbergschule in zwei Monaten

Den zweiten Platz des Wettbererbs erhielt Springer Architekten GmbH in Berlin mit RoosGrün aus Weimar. Der dritte Platz ging an MGF Architekten GmbH aus Stuttgart und Wiedemann+Schweizer Landschaftsarchitektur aus Stuttgart. Der Entscheid der Wettbewerbsjury regelt noch nicht endgültig, wer den Zuschlag für das Projekt bekommt. Jeder der drei Sieger hat Chancen darauf, doch der erste Platz geht mit einem gehörigen Vorsprung ins Rennen. In etwa zwei Monaten soll die endgültige Entscheidung fallen.

Einen Überblick über das Konzept gibt es auf der Website des Architekturbüros.

