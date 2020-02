So steckte sich der Landsberger Corona-Patient an, der auf La Gomera ist

Plus Der mit Corona infizierte Mann aus dem Landkreis Landsberg war mit Arbeitskollegen in den Urlaub geflogen. Sein Chef steht jetzt vor Problemen.

Der erste von mittlerweile elf deutschen Coronafällen war ein 33-Jähriger aus Kaufering. Jetzt wurde bekannt, dass ein weiterer junger Mann aus dem Landkreis betroffen ist: Ein 26-Jähriger wurde bei einem Urlaub auf La Gomera positiv auf das Virus getestet, er hat aber keine Symptome. Er war mit Arbeitskollegen auf die Kanaren geflogen. Unsere Redaktion hat mit seinem Arbeitgeber gesprochen, der namentlich nicht genannt werden will.

Zur Vorgeschichte: Am 27. Januar war bekannt geworden, dass sich ein 33-jähriger Mitarbeiter des Stockdorfer Autozulieferers Webasto bei einer Schulung bei einer chinesischen Kollegin mit dem Coronavirus angesteckt hatte. Weitere Kollegen wurden infiziert. Der 33-Jährige befindet sich – wie andere Infizierte – im Schwabinger Krankenhaus. Sofort nach Bekanntwerden des Coronafalls wurden Kontaktpersonen der infizierten Webasto-Mitarbeiters gesucht und so stießen die Gesundheitsbehörden auf den 26-jährigen Mann.

Die restliche Reisegruppe wurde isoliert

Denn dieser war am Wochenende vor dem 27. Januar mit einem positiv getesteten Webasto-Mitarbeiter – dieser stammt nicht aus dem Landkreis – auf einem Fest zusammengetroffen, so die Information seines Chefs. Der 26-Jährige flog am Dienstag, 28. Januar, mit vier Freunden nach La Gomera (Spanien). Nach Bekanntwerden des Coronafalls bei Webasto wurde die Gruppe um den 26-Jährigen, der als Kontaktperson gilt, isoliert und untersucht. Bei dem Betroffenen wurde das Virus festgestellt und er ist weiter im Krankenhaus, während die anderen wieder ins Ferienhaus zurückkehren konnten. Sie seien aber weiterhin isoliert, erzählt ihr Arbeitgeber. „Sie haben den schönsten Strand vor Augen, dürfen aber nicht raus und es gibt nur spanisches Fernsehen“, sagt ihr Chef.

Der Chef hofft, dass seine Mitarbeiter bald zurückkehren

Am Mittwoch seien die Befunde von allen Kollegen, die mit dem Infizierten gearbeitet hätten, gekommen: „Wir sind froh, dass die Proben alle negativ sind.“ Der Betrieb sei seit über einer Woche geschlossen. Voraussichtlich Mitte kommender Woche könnten die Mitarbeiter aus Gomera zurückkehren. „Ich schlage drei Kreuze, wenn die nächste Woche vorbei ist.“

Zu den acht Kontaktpersonen aus dem Umfeld des 33-jährigen Kauferingers kamen laut Gesundheitsamt sechs weitere Personen aus dem Umfeld des 26-Jährigen hinzu. Sie seien isoliert und die ersten Proben negativ. Eine Nachprobe werde heute genommen. Entspannt hat sich die Lage in der Kindertageseinrichtung, die die Tochter des 33-jährigen Kauferingers besucht. Von insgesamt 75 Kindern in der Einrichtung seien rund 60 anwesend, teilt das Bistum Augsburg als Träger der Kindertagesstätte Don Bosco mit. In Absprache mit dem Gesundheitsamt seien alle Gruppenräume, Spielsachen und Türgriffe desinfiziert worden.

