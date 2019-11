Spatenstich: Das Landsberger Rational-Werk wächst weiter

Plus Im Werk 3 von Rational wird eine neue Halle gebaut, damit das Unternehmen weiter expandieren kann. Warum die Baustelle auch Musikfreunde interessieren dürfte.

Das Werk 3 der Rational AG in Landsberg wächst wieder ein großes Stück. Auf dem Firmengelände im Frauenwald ist mit dem Bau eines neuen Logistik- und Verwaltungsgebäudes begonnen worden. Am Dienstagnachmittag erfolgte dazu der erste Spatenstich. Während erweitert wird, wird es jedoch in den nächsten Monaten erst einmal eng auf dem Gelände. Das hat auch Folgen für das beliebte Siegfried-Meister-Konzert.

Diese Konzertreihe im Werk 3 müsse deswegen im kommenden Jahr pausieren, erklärte Vorstandschef Dr. Peter Stadelmann am Rande des Spatenstichs. 2021 solle die Reihe fortgesetzt werden. „Das Tolle aber ist, dass wir in diesem Gebäude auch Konzerte, Weihnachtsfeiern und Sommerfeste planen. Die räumliche Durchführung des Konzerts ist damit für 2021 gesichert“, betonte Stadelmann.

80.000 Combi-Dämpfer wurden 2018 in Landsberg produziert

Der eigentliche Hauptzweck des Neubaus ist jedoch, Combi-Dämpfer, das dazugehörige Zubehör und Reiniger in aller Welt zu den Kunden zu bringen. Diese finden sich derzeit in über 120 Ländern. Knapp 80.000 solcher Kochgeräte wurden im vergangenen Jahr in Landsberg hergestellt. Außerdem werden in dem Neubau ein Betriebsrestaurant und Büro- und Besprechungsräume Platz finden, so Stadelmann weiter. 20 Millionen Euro werde das Unternehmen mit dem Neubau am Landsberger Standort investieren. In 18 Monaten soll das neue Gebäude bezugsfertig sein und dann können die ersten Lkw an der neuen Versandhalle beladen werden.

So stark ist das Unternehmen seit 2008 gewachsen

Die Logistik wird aus dem 2008 in Betrieb genommenen Gebäude 3A an der Celsiusstraße in die neue Halle verlagert. Die dort frei werdenden Flächen werden künftig für Montagezwecke verwendet. Seit dem Bau des Gebäudes 3A ist die Rational AG weiter stark gewachsen. War der Umsatz 2008 noch bei 343 Millionen Euro gelegen, kletterte er bis 2018 auf 778 Millionen, eine Steigerung um 127 Prozent.

Aktuell beschäftigt die Rational AG rund 2300 Mitarbeiter, davon 1300 in Deutschland. Der wichtigste Produktionsstandort ist Landsberg. Daneben werden im Elsass die Vario Cooking Center hergestellt. Deren Menge von einigen tausend Stück im Jahr liegt jedoch deutlich unter den Stückzahlen der Combi-Dämpfer aus Landsberg.