St. Ottilien

15:53 Uhr

Metzger aus St. Ottilien fischt erfolgreich Nachwuchs

Plus Der Chef der Klostermetzgerei in St. Ottilien, Ronny Spindler, hat schon viele Lehrlinge ausgebildet. Wie er es schafft, immer wieder junge Menschen für diesen Handwerksberuf zu begeistern.

Von Romi Löbhard

„Hochseefischer“ stand mal als Berufswunsch ganz oben. Es wurde schließlich eine Metzgerlehre, und diese Entscheidung hat Ronny Spindler bis heute nicht angezweifelt, geschweige denn bereut. „Ich bin absolut glücklich in meinem Beruf“, versichert der Metzgermeister, der seit 2009 in der Klostermetzgerei St. Ottilien Fleisch fachgerecht zerlegt und weiter verarbeitet. Sein Wissen, die Grundlagen für den Beruf des Metzgers, gibt er immer wieder an Lehrlinge weiter, und das so erfolgreich, dass von den zehn Azubis, die Spindler bisher in der Klostermetzgerei ausbildete, gleich mehrere aus der Gesellenprüfung als Innungssieger hervorgingen. Zwei der zehn sind mittlerweile Meister.

