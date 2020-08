vor 20 Min.

Staatspreise verliehen

An der Berufsschule wurden jetzt Staatspreise verliehen.

Einige Ehrungen an der Berufsschule

In diesem Jahr konnte die Berufsschule Landsberg 196 Absolventen zum erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung beglückwünschen. Darunter waren Bankkaufleute, Elektroniker, Fachlageristen, Fachkräfte für Lagerlogistik, Industriemechaniker, Kaufleute im Einzelhandel sowie im Büromanagement, Kfz-Mechatroniker Pkw-Technik beziehungsweise Nutzfahrzeuge, Schreiner, Maurer und Verkäufer.

Von 196 Absolventen erzielten 38 einen Notenschnitt von 1,5 oder besser, teilt die Berufsschule in einer Pressemeldung mit. Sie erhielten für ihre hervorragenden schulischen Leistungen eine Staatspreisurkunde. Unter ihnen waren neun Schüler mit einem Schnitt von 1,0.

„Leider konnte in diesem Jahr coronabedingt keine Abschlussfeier abgehalten werden, wodurch den Absolventen nicht der ihnen gebührende Rahmen für die Verleihung der Zeugnisse gegeben werden konnte“, heißt es in der Pressemitteilung. Dennoch sei es der Schulleitung ein großes Anliegen gewesen, exemplarisch zumindest zwei der Staatspreisbesten besonders zu würdigen. Sie wurden zusammen mit ihren Ausbildern und ihrer Klassenleitung zu einer Ehrung an der Schule geladen. (lt)

