Fast wie Shakespeare

Die Potsdamer Truppe „Neues Globe Theater“ bringt in Landsberg ein selten gespieltes Brecht-Stück auf die Bühne

Sieht aus und hört sich an wie Shakespeare, ist es aber nicht. Das „Leben Eduards des Zweiten von England“ ist ein Stück von Christopher Marlowe (verfasst 1592), gleichwohl Zeitgenosse von Shakespeare und Erfinder des Charakterdramas. Dieses Drama hat Bertolt Brecht 1924 mit Lion Feuchtwanger übersetzt, überarbeitet und praktisch neu geschrieben. Das Neue Globe Theater Potsdam nahm sich dieses selten gespielten Brecht-Stücks an und brachte es auf die Bühne des Landsberger Stadttheaters. Die Inszenierung ist eine spannende Auseinandersetzung mit dem elisabethanischen Theater der Renaissance in Verbindung mit dem frühen Brecht auf der Suche nach Themen, die auch für ein heutiges Publikum noch interessant sind.

In den historischen Kontext gesetzt, erscheint die Schwulen-Thematik – König Eduard (Laurenz Wiegand) ist seinem Geliebten Gaveston (Mark Harvey Mühlemann) heillos verfallen – gar nicht neu. Eduards Gegenspieler Mortimer spricht an, welche berühmten Fälle von Homosexualität in der Antike bereits bekannt waren. In der Renaissance – im 15. und 16. Jahrhundert – als man sich auf die Kultur der Antike zurückbesann, war das Thema also nichts Neues. Umso weniger ist es das in unserer Zeit.

Mit der Akzeptanz hingegen sieht es damals wie heute schlecht aus. Kirche und Peers im England des frühen 14. Jahrhunderts (in dem die Handlung angesiedelt ist) konnten die offen gelebte homosexuelle Beziehung nicht dulden, ebenso wenig wie Königin Anna. So entstehen jahrzehntelange Kriege, nachdem die Peers Gaveston umbrachten und der König sich durch deren Hinrichtung rächte. Schließlich wird der König ebenfalls ermordet und England versinkt im 100-jährigen Krieg gegen Frankreich.

Ganz so blutig geht es zwar heutzutage nicht mehr zu (zumindest in unserem Kulturkreis). Dennoch erkennen wir die Charaktere, deren Beweggründe und Emotionen wieder. Leidenschaft, die um jeden Preis gelebt werden will – großartig ist Laurenz Wiegand als weichlicher, empfindsamer und völlig abhängiger Eduard. Magdalena Thalmann arbeitet die gedemütigte und unterdrückte Seele der Königin schön heraus, die am Ende Rache übt. Maxim Agné ist der wendige „Aal“, der ewige Widersacher Mortimer, der sich durch intrigantes Spiel die Macht erschleichen will. Marius Mik gibt den schön stereotypen (uns heute ebenfalls wohlbekannten) scheinheiligen und nicht minder intriganten Kirchenmann, den Erzbischof von Winchester und später Erzabt von Coventry (Andreas Erfurth). All diese allgemeingültigen Charaktere verkörpert die Potsdamer Truppe auf klassische, Shakespeare-gemäße Weise, lebendig und eindrucksvoll.

Unbedingt erwähnt werden muss noch der musikalische Beitrag von Maxim Agné, der durch erstaunliche Beat-Box-Fähigkeiten brilliert, sowie Marius Mik, der durch sein variantenreiches E-Gitarrenspiel als musikalischer Roter Faden fungiert.

Insgesamt ist das Stück leider etwas statisch und textlastig, da sind bei Shakespeare oft mehr Action, Kämpfe und Getümmel zu sehen. Witzig sticht allerdings eine Kampfszene in Zeitlupe heraus oder die Szene, in der König Eduard hereinreitet, ohne Pferd, aber mit dem richtigen Sound (großartig: Maxim Agné am Mikrofon) und perfekt Pferd und Reiter mimend. Zum Glück werden dem Zuschauer nicht so viele ausgedehnte Schwulen-Sex-Szenen zugemutet. Im Gegenteil gerieten diese Liebesszenen sehr ästhetisch, verhüllt unter einem wehenden Leintuch, das an ein Leichentuch gemahnte, oder dezent hinter einem Bühnenaufbau.

Auch die witzig-kreativen Kostüme überzeugten mit ironischen Anspielungen auf Mittelalter- und Ritterstil, Schwulenmode (Goldhöschen oder Slips mit britischer Flagge sorgten für Erheiterung) und irgendwie Sado-Maso-Stil, mit nacktem Oberkörper, Leder und Nieten, alles ein bisschen verlottert.