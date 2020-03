Statt dem Schneepflug fährt die Kehrmaschine

Plus Was der grüne Winter für Bauhöfe, Stadtwerke, Förster und Landwirte im Landkreis Landsberg bedeutet. Warum der Winterdienst trotzdem unterwegs ist.

Laut dem Deutschen Wetterdienst war der Februar 2020 sowohl der zweitwärmste als auch zweitnasseste Februar seit 1881. Allerdings kam diese Nässe im Landkreis Landsberg eher in Form von Regen als Schnee an. Auch sonst blieb es diesen Winter überwiegend grün und warm, die von der Wetterstation Landsberg gemessenen Temperaturen für Dezember bis Februar lagen jeweils deutlich über dem Mittel und auch der März hatte bisher schon sehr warme Tage. Das hat einige Auswirkungen, zum Beispiel auf den Winterdienst.

Der Winterdienst hatte diesen Winter sehr wenig Arbeit mit den winterlichen Wettereinflüssen. Wolfgang Kessler überprüft am Kreisbauhof ein Schneeräumschild von einem Räumfahrzeug. Bild: Julian Leitenstorfer

Daher gab es für die Bauhofmitarbeiter der Stadt Landsberg bisher auch keinen einzigen Räumeinsatz. Dafür stand die Verhinderung von Glatteis im Vordergrund: Es wurden dabei 250 Tonnen Salz bei 25 Streueinsätzen ausgebracht. Das teilt die Stadt auf Anfrage mit. Die Arbeiter, die den Winterdienst normalerweise als Überstunden leisten, hatten trotzdem genug zu tun, beispielsweise mit Straßenunterhalt, Freischneiden der Grenzen, Sicherung von Geländern und dem Humusieren. Und statt mit dem Schneepflug waren sie in diesem Jahr schon mit der Kehrmaschine unterwegs.

Eine Bilanz steht noch aus

Auch die Arbeiter des Kreisbauhofs waren vor allem damit beschäftigt, Glatteis zu verhindern, wobei bisher mit 800 Tonnen Salz weniger als ein Drittel des Verbrauchs der Vorjahressaison erreicht wurde. Darüber hinaus stand der Gehölzschnitt im Vordergrund, der in diesem Jahr nicht nur für die Straßen, sondern auch für die Liegenschaften selbst erledigt werden konnte. „Aber der Winter ist noch nicht zu Ende und der Winterdienst nicht beendet“, heißt es aus der Pressestelle des Landratsamts Landsberg, weshalb auch noch keine endgültige Bilanz gezogen werden konnte.

Für den Leiter des städtischen Forstamts, Michael Siller, ist der Winter ebenfalls noch nicht ganz abgeschrieben. „Wenn es die nächsten Tage weiter regnet, sehe ich kein Problem“, sagt er in Bezug auf die Bodenfeuchtigkeit. Bisher allerdings sei der Niederschlag deutlich zu wenig gewesen. Dabei habe sich der fehlende Schnee insofern nachteilig ausgewirkt, als dass das Wasser bei Regen – vor allem bei Stark-regen – oberflächlich abfließe, während es bei Schnee langsam in den Boden sickere, was die Wasserhaltekapazität erhöhe.

Beim Wasser ist die Situation inzwischen wieder stabil

Insgesamt aber sei für den Wald nicht dieser einzelne milde Winter das eigentliche Problem, sondern die seit Jahren zunehmenden Phänomene wie Trockenheiten, Sturm und Neophyten sowie nun eben der warme Winter, durch die „seit fünf Jahren keine ordnungsgemäße Forstwirtschaft mehr möglich ist“.

Auch die Stadtwerke Landsberg haben längerfristige Zeiträume im Blick und stellen sich den vermehrten Wetterextremen unter anderem mit einem neuen Horizontalfilterbrunnen, der besonders auf die Versorgung bei Niedrigwasser ausgerichtet ist. Zwar hat der Schnee gefehlt, aber „was zählt, ist der Niederschlag allgemein und darunter fallen sowohl Schnee als auch Regen“, erklärt Gerald Nübel, Technischer Vorstand der Stadtwerke.

Doch durch das Fehlen von beidem bis Februar habe man auch diesen Winter „Situationen, die an die Grenze gehen“ erfahren. Inzwischen sei die Situation aber stabil.

In der Landwirtschaft sind neben Niederschlag auch die Frosttage entscheidend, da Frost den Boden auflockert und aktiver macht, wie Johann Drexl, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands Landsberg, erklärt. Außerdem könne es bei zu wenig Frost dazu kommen, dass Zwischenfrüchte wie Ölrettich nicht abfrieren, was bei Folgekulturen zu Problemen führen könne.

Die Folgen des trockenen und milden Winters wird der Landwirt aus Kaufering erst etwas später absehen können.

