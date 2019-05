Plus Am Freitag findet eine außerordentliche Versammlung mit Neuwahl statt. Der Vorsitzende macht nicht weiter und einen Nachfolger scheint es nicht zu geben. Wie es dann weitergeht?

Steht der SV Hurlach vor dem Aus? Am Freitag findet ab 20 Uhr im Rathaus eine außerordentliche Mitgliederversammlung statt, bei der ein neuer Gesamtvorstand gewählt wird. Findet sich kein Nachfolger für den derzeitigen Vorsitzenden Jürgen Kruppa, könnte der Verein auf seine Auflösung zusteuern.

Der Zeitaufwand ist zu groß

Drei Monate lang übt Kruppa das Amt des Vorsitzenden bereits kommissarisch aus, nach der Sitzung am Freitag ist für ihn definitiv Schluss. „Mir fehlt einfach die Zeit dafür“, begründet er seine Entscheidung gegenüber dem Landsberger Tagblatt. Er erklärt, wie das weitere Prozedere ist: „Wenn wir keinen Vorsitzenden finden, muss ich das beim Amtsgericht melden, das einen Notvorstand einsetzt.“ Dieser habe dann einige Monate Zeit, um einen Vorsitzenden zu finden. „Wenn der auch keinen findet, wird der Verein aufgelöst“, sagt Kruppa.

Derzeit hat der SV Hurlach seinen Angaben zufolge 620 Mitglieder und sei mit einem Kleinunternehmen zu vergleichen. Mehr als zehn in seinen Augen geeignete Kandidaten habe er angesprochen, um einen Nachfolger zu finden, aber ohne Erfolg. Und auf den möglichen neuen Vorsitzenden komme mit den neuen Sportplätzen viel zu.

Umzug der Fußballer ist ein Thema

Diese neue Sportanlage – die Fußballer ziehen auf ein Gelände bei der Sport- und Kulturhalle um – sei zwiespältig angekommen. „Bei der Versammlung waren 40 Personen anwesend und mit 23:17 wurde für die Verlegung gestimmt“, sagt der 57-Jährige. Er habe diese Entscheidung vertreten müssen. „Die Älteren, die im Verein was machen, wollten nicht, die Jüngeren schon“, sagt Kruppa, der den bisherigen Fußballplatz als „einen der schönsten im Landkreis“ bezeichnet.

Finanziell, so der scheidende Vorsitzende, stehe der Verein gut da. Kruppa, der auch in der Vereinsgaststätte schon seit mehr als zwei Jahrzehnten gearbeitet hat, wolle die Gaststätte weiter betreiben. Aber nicht mehr an vorderster Front stehen. „Der SV Hurlach hat die Halle von der Gemeinde gepachtet, und wenn was ist, hafte ich als Vorsitzender mit meinem Privatvermögen“, sagt Kruppa.

„Bürgermeister will sich ein Denkmal setzen“

Trotzdem sei der Zeitfaktor für ihn der entscheidende: „Etwa zehn bis 15 Stunden in der Woche arbeite ich für den Verein. Ich habe meine Leute, aber ich muss ja kontrollieren. Allein im vergangenen Jahr war ich bei 60 runden Geburtstagen.“ Hinzu kämen jetzt noch die Sitzungen wegen des Neubaus der Sportanlage, den er auch kritisch sieht: „Der Bürgermeister will sich da ein Denkmal setzt.“ So ist sein Entschluss endgültig: Er wird als Vorsitzender nicht mehr zur Verfügung stehen. „Es wird weitergehen, und wenn nicht, wird der Verein aufgelöst“, sagt Kruppa und: „Wir sind da dann nicht der letzte Verein.“

Erst vor Kurzem hatte auch der VfL Kaufering ein ähnliches Problem. Dort fand man bei der außerordentlichen Versammlung am 15. März einen Kandidaten und einigte sich darauf, dass der noch amtierende Vorstand so lange weitermacht, bis dieser Kandidat eine Mannschaft gebildet hat. Am 10. Mai wurde der neue Vorstand gewählt.

Der zweite Anlauf sitzt: Der VfL Kaufering hat einen neuen Vorstand