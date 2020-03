vor 4 Min.

Stichwahl: Für wen öffnet sich die Rathaustür in Pürgen?

Plus Am 29. März kommt es in Pürgen zur Stichwahl ums Bürgermeisteramt. Welche Chancen sich die Kandidaten ausrechnen und wie das Coronavirus den Wahlkampf beeinflusst.

Von Christian Mühlhause

In Pürgen kommt es am Sonntag, 29. März, zu der Stichwahl, die viele Beobachter im Vorfeld erwartet hatten. Wilfried Lechler und Hans-Peter Rehm wollen Bürgermeister Klaus Flüß beerben, der nach 18 Jahren nicht wieder angetreten ist. Nicht nur der Wahlkampf brachte in der Gemeinde Überraschungen, sondern auch die erste Runde der Kommunalwahl.

Der Blick auf die Zahlen zeigt, dass Wilfried Lechler im Rennen ums Bürgermeisteramt klar die Nase vorn hat, auch wenn es nicht auf Anhieb zum Sieg reichte. Der 48-Jährige holte 45,7 Prozent der Stimmen. Sein Kontrahent in der Stichwahl 37,5 Prozent. Ausgeschieden ist hingegen der dritte Bewerber Tosso Geisenberger. Umgekehrtes Bild bei der Gemeinderatswahl Ein anderes Bild ergibt sich beim Blick auf die Gemeinderatswahl: Dabei konnte Hans-Peter Rehm (1121 Stimmen) deutlich mehr punkten, als sein Mitbewerber. Lechler erhielt 935 Stimmen. Wilfried Lechler glaubt die Erklärung dafür zu kennen. „Mir haben schon mehrere Wähler gesagt, dass sie mich bewusst nur als Bürgermeister gewählt haben, weil sie mich in der Funktion möchten. Ihre Stimmen für den Gemeinderat haben dann andere Kandidaten bekommen.“ Hans-Peter Rehm ist mit seinem Ergebnis zufrieden, wie er auf Nachfrage des LT sagt. „Ich habe erwartet, dass wir beide in der Stichwahl aufeinandertreffen. Natürlich ist Wilfried Lechler in der Favoritenrolle, aber ich rechne mir Chancen aus.“ Dass die beiden in der ersten Runde als Favoriten ins Rennen gehen, hatte sich bei den Aufstellungsversammlungen schon abgezeichnet: Dort wurde bei der im größten Ortsteil Pürgen kein eigener Kandidat nominiert. Einzig Stefan Folk hatte sich bei der Dorfgemeinschaft als Bürgermeisterkandidat beworben, scheiterte aber, weil er weniger als die erforderlichen 50 Prozent der abgegebenen Wählerstimmen erhalten hatte. Auf ihn waren lediglich 55 der 129 gültigen Stimmen entfallen. Die drei anderen Bewerber hatten darauf verzichtet, in Pürgen anzutreten und dies bereits im Vorfeld angekündigt. Für Tosso Geisenberger bedeutete dies allerdings, dass er von keiner Dorfgemeinschaft nominiert wurde, weil sich Wilfried Lechler in Stoffen und Ummendorf durchsetzte und Hans-Peter Rehm in Lengenfeld siegte. Geisenberger hatte deswegen zunächst seinen Rückzug erklärt, seine Entscheidung dann aber revidiert. Er gründete eine eigene Liste nur für den Bürgermeisterwahlkampf und sammelte die nötigen Unterschriften, um antreten zu können. Geisenberger ist über die Liste der Dorfgemeinschaft Pürgen zumindest in den Gemeinderat eingezogen. Wenige Optionen bleiben den beiden Kandidaten wegen des Coronavirus und damit verbundenen Auflagen, um vor der Stichwahl noch mal um Wählerstimmen zu werben. Versammlungen und Haustürgespräche fallen weg. Beide haben beschlossen, in den Medien noch einmal Anzeigen zu schalten. Wilfried Lechler Bild: Lechler Lechler setzt zudem auf die sozialen Medien, um vor allem die jüngeren Wähler zu erreichen. Ob das im bisherigen Wahlkampf etwas gebracht hat, könne er nicht mit Sicherheit beantworten. „Aber das gehört in der heutigen Zeit einfach dazu. Und man bekommt einen Eindruck, was den jüngeren Menschen wichtig ist und kann es dann aufgreifen“, sagt der 48-Jährige. Hans-Peter Rehm Bild: Thorsten Jordan (Archiv) Rehm hofft, von einer höheren Wahlbeteiligung profitieren zu können. Die lag am Sonntag bei 66 Prozent. „Das fand ich schon enttäuschend, schließlich kämpfen wir hier an vorderster Front und es war zu erwarten, dass es eng wird.“ Der 54-Jährige, der am Tag der Stichwahl beruflich im Dienst ist, hofft zudem darauf, dass er möglichst viele Wähler Tosso Geisenbergers von sich überzeugen kann. Die Stichwahl erfolgt wegen der Folgen des Coronavirus als Briefwahl. Lesen Sie dazu auch: Wahlkampf: In Pürgen ist eine Ortsumfahrung das große Thema



