Stichwahl im Landkreis Landsberg: Hier fallen die Entscheidungen

Am Sonntag entscheidet sich in der Stadt und in sechs Gemeinden im Landkreis Landsberg, wer Bürgermeister wird. Wir stellen die Kandidaten vor.

Von Thomas Wunder

Am Sonntag, 29. März, fallen im Landkreis Landsberg sieben wichtige Entscheidungen. Wer wird die nächsten sechs Jahre Oberbürgermeister in Landsberg und wer Bürgermeister in Dießen, Finning, Geltendorf, Greifenberg, Pürgen und Reichling? Die Bürger entscheiden in einer Stichwahl darüber. Wir bieten einen Überblick und stellen die Kandidaten vor.

Nach der Wahl am 15. März haben sich Doris Baumgartl (UBV) und Mathias Neuner (CSU) vor der Stadtverwaltung fotografieren lassen. Am Sonntag, 29. März, entscheidet sich in einer Stichwahl, wer Oberbürgermeister wird. Bild: Thorsten Jordan

In Landsberg hat Zweite Bürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) im ersten Wahlgang mehr Stimmen geholt als Amtsinhaber Mathias Neuner (CSU). Rückt die Stellvertreterin auf den Chefposten auf? Das ist die spannende Frage am Sonntag. Wenige Tage vor der Wahl hat das LT, die beiden Kandidaten befragt.

Ein Video-Interview mit Doris Baumgartl und Mathias Neuner finden Sie hier:

Am Sonntag, 29. März, ist Stichwahl ums Oberbürgermeisteramt in Landsberg: Im Rennen sind Amtsinhaber Mathias Neuner (CSU) und Doris Baumgartl (UBV). Dominic Wimmer, der stellvertretende Redaktionsleiter des LT, hat beide zum Videointerview gebeten. Video: Dominic Wimmer

Doch nicht nur in Landsberg geht es um die Frage, wer in den nächsten sechs Jahren Bürgermeister ist. Auch in Dießen wird mit Spannung erwartet, wer die Nachfolge von Herbert Kirsch antritt. Sieben Kandidaten hatten sich um das Bürgermeisteramt beworben, in der Stichwahl fällt nun die Entscheidung zwischen Sandra Perzul (Dießener Bürger) und Florian Zarbo (Freie Wähler).

Weitere Stichwahlen gibt es in folgenden Gemeinden:

