vor 17 Min.

Street Food: Schlemmen und feiern in der Altstadt

Zum vierten Mal steigt das Street Food Festival nach Landsberg. Aber es geht nicht nur um Essen und Trinken. Was alles geboten ist.

Die Herbstausgabe des Street Food Festivals Landsberg steht in den Startlöchern. Von Donnerstag bis Sonntag, 3. bis 6. Oktober, findet das vierte Festival dieser Art auf dem Infanterieplatz statt. Neben rund 20 Street-Food-Ständen wird es laut Veranstalter ein bunt gemischtes Rahmenprogramm geben. So wird unter anderem zum zweiten Mal ein Preis vergeben, der sogenannte Landsberger Street Food-Award.

„Es wird ein reichhaltiges Angebot an leckersten lokalen und internationalen Street-Food-Spezialitäten geben. Von verrückten Schokokreationen, über bayrische Burgervariationen, bis hin zu fernöstlichen Spezialitäten ist für jeden Geschmack etwas dabei“, teilt Veranstalter „Rebelz Sound“ mit. Alle Schmankerl würden direkt vor Ort frisch zubereitet. Neben den Küchentrucks gibt es auch Bier- und Cocktailstände und Sitzmöglichkeiten. „Dabei unterstreichen diverse Liveartists die wohl einmalige Atmosphäre in der Landsberger Altstadt.“ Auf der außergewöhnlichen Bühne des Landoll-Event-Trucks werden an allen Veranstaltungstagen Bands, Singer-Songwriter und DJs für ein reichhaltiges musikalisches Angebot sorgen.

Am Samstagabend wird in Bars und Kneipen gefeiert

Zudem warten auf die Besucher ein Kinderbereich mit Zirkuszelt, Bungee-Trampolin, Kinderschminken und diverse Süßspeisevariationen. Der Startschuss fällt am Donnerstag, 3. Oktober, um 12 Uhr, am Freitag ab 15 Uhr, am Samstag und Sonntag ab 11 Uhr. An allen Tagen geht das Street Food Festival bis 23 Uhr, am Sonntag endet es um 21 Uhr.

Zusätzlich zum Street Food Festival wird am Samstagabend die Partyreihe „Night Shift“. „Hier können alle partybegeisterten im Aquadrat, der Likkalounge, der Sonderbar, dem Rat Pack und dem Moritz Landsberg zu verschiedensten Partymottos gemeinsam tanzen“, heißt es in der Pressemitteilung. (lt)

Lesen Sie auch: Street Food in Landsberg: So haben dem LT-Reporter die Heuschrecken geschmeckt

Themen folgen