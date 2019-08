vor 2 Min.

TSV Landsberg: Der Co-Trainer übernimmt - und dann?

Plus Nach dem Rücktritt von Trainer Hermann Rietzler coacht vorerst Florian Mayer die Bayernliga-Fußballer. Wie er mit der Situation umgeht und was der Verein plant.

Von Margit Messelhäuser

Das Pokalspiel des TSV Landsberg gegen Türkgücü München am Dienstagabend rückte angesichts der Ereignisse in den Hintergrund: Trainer Hermann Rietzler ist nun definitiv zurückgetreten. Vor dem Training wurde die Mannschaft von der Abteilungsleitung, die sich am Montagabend traf, informiert. Vorerst wird es Florian Mayer, der zu Saisonbeginn als Spieler und Co-Trainer geholt worden war, übernehmen, die Mannschaft auf die anstehenden Spiele einzustellen. „Die Entscheidung kam für mich auch sehr überraschend“, sagte Mayer gegenüber dem Landsberger Tagblatt. Zusammen mit Sebastian Bonfert und Rainer Storhas hat er das Training am Montag durchgeführt und auch das Pokalspiel vorbereitet.

Situation bescherte Mayer eine schlaflose Nacht Dass der Co übernimmt, wenn der Trainer aufhört, sei „ganz normal“, sagt Mayer, dennoch habe ihm diese Situation „eine schlaflose Nacht beschert.“ Schließlich ist es Mayers erste Stelle als Co-Trainer. Der 27-Jährige hatte zuvor unter anderem bei Garching in der Regionalliga gespielt und wechselte vor Saisonstart von Türkgücü München nach Landsberg. Die Stunden vor dem Pokalspiel gegen seinen Ex-Klub verbrachte Mayer hauptsächlich mit der Planung für die Partie und das Training, auch wenn ihm klar ist, dass er eine Interimslösung ist. Viel Handlungsspielraum habe er deshalb nicht. „Das Wichtigste ist, dass keine weitere Unruhe reinkommt“, sagt Mayer. Wann kommt der neue Trainer? Mit Hermann Rietzler hatte er inzwischen keinen Kontakt mehr, seine Anrufe blieben unbeantwortet. „Ich kann es aber auch verstehen, dass er jetzt etwas Abstand braucht“, sagt der neue Cheftrainer. Grundsätzlich würde er es gut finden, bliebe Rietzler dem Verein in anderer Funktion erhalten, denn „ich bin von seiner Qualität überzeugt“. Das hatte sich auch TSV-Pressesprecher Patrick Freutsmiedl gewünscht – allerdings sei es bislang zum keinem Gespräch mit Rietzler gekommen, wie Abteilungsleiter Robert Michel mitteilte. Dass man bereits am Mittwoch einen Nachfolger für Rietzler verpflichten kann, was sich Freutsmiedl am Montag noch erhofft hat, ist inzwischen eher unwahrscheinlich – diese Woche würde man aber gerne den neuen Mann präsentieren. Trotzdem: „Wir müssen erst noch darüber reden, es soll kein Schnellschuss werden“, sagt Robert Michel. Die geplanten Neuverpflichtungen müssen nun allerdings auch erst mal zurückgestellt werden, so Freutsmiedl. Schließlich müsse der neue Trainer zu den Transfers „Grünes Licht“ geben. Am Freitag kommt der Tabellenführer Bereits am Freitagabend steht das nächste Punktspiel für den TSV Landsberg an, dann ist ab 19.30 Uhr der aktuelle Spitzenreiter Wasserburg im 3C-Sportpark zu Gast. Der Tabellenführer ist bislang noch ungeschlagen und führt die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung vor Pipinsried an. Die Landsberger dagegen liegen mit vier Punkten aus sieben Spielen auf Platz 16.

