Tarifstreit: Ärzte legen am Landsberger Klinikum die Arbeit nieder

Am Mittwoch gibt es am Klinikum Landsberg Einschränkungen - einige Mediziner streiken.

Wie schon Anfang April ist das Klinikum Landsberg auch diesmal wieder von den Streiks der Mediziner betroffen. Was Patienten jetzt wissen müssen.

Von Gerald Modlinger

Patienten müssen am Mittwoch am Klinikum Landsberg mit Einschränkungen rechnen. Der Marburger Bund hat alle angestellten Ärzte in den tarifgebundenen kommunalen Kliniken Bayerns zu einem ganztägigen Warnstreik am Mittwoch, 15. Mai, aufgerufen. Und davon betroffen ist auch das Klinikum in Landsberg. Statt ins Klinikum begeben sich viele Krankenhausmediziner zu einer Kundgebung, die von 13 bis 15 Uhr auf dem Münchner Odeonsplatz stattfindet. Bereits im April war am Klinikum gestreikt worden. Wie damals werde aber eine Notfallversorgung jederzeit gewährleistet sein, betonen Klinikumsvorstand Marco Woedl und Streiksprecher Dr. Peter Schneiderat.

Was die Mediziner konkret fordern

Der Ärztliche Direktor Dr. Hubert Meyrl ergänzt, dass mindestens zwei Operationssäle in Betrieb sein werden. Patienten, die am Mittwoch einen Termin gehabt hätten und nun wegen der Streiks nicht behandelt werden können, seien bereits informiert worden, sagt Schneiderat. Für Mittwoch geplante Entlassungen verzögerten sich durch den Streik nicht. Nicht auszuschließen seien längere Wartezeiten in der Notaufnahme – das hänge wie anderen Tagen aber auch von der Zahl und Schwere der Fälle ab.

„Zwei freie Wochenenden, eine verlässliche Dienstplanung und eine manipulationsfreie Zeiterfassung – dafür sind in den vergangenen Wochen bundesweit mehr als 10.000 Mediziner auf die Straße gegangen und haben ihren Unwillen, in diesem System weiter zu arbeiten, klar zum Ausdruck gebracht“, sagt Dr. Andreas Botzlar, der Landesvorsitzende des Marburger Bund Bayern, und erklärt die hohe Streikbereitschaft vor allem junger Ärzte in den kommunalen Kliniken. „Dabei betonen unsere Mitglieder immer, dass es nicht nur um ihre Arbeitsbelastung geht, sondern gleichermaßen um Patientensicherheit: Nur ausgeruhte und nicht ständig erschöpfte Ärzte können eine gute Patientenversorgung gewährleisten.“

An zwei Wochenenden im Monat wollen die Ärzte frei

Deshalb verlangen die Streikenden beispielsweise, dass sie mindestens an zwei Wochenenden im Monat keinen Dienst haben, erklärt der Landsberger Streiksprecher Peter Schneiderat. Durch die vielen Wochenenddienste entstünden viele Überstunden: „Zwei, drei oder vier Monate Überstunden zu machen, ist in Ordnung, aber ich habe die Sorge, dass die jungen Kollegen ausbrennen“, sagt Schneiderat. Den Organisationsgrad der Landsberger Klinikärzte schätzt er auf deutlich mehr als 50 Prozent. Am 10. April hätten 18 Kollegen die Arbeit niedergelegt.

In den Verhandlungen Anfang Mai in Berlin habe sich der Marburger Bund mit den kommunalen Arbeitgebern zwar in einigen Punkten angenähert, so Dr. Andreas Botzlar, beispielsweise in der Frage der Tarifsicherung. Bei den Forderungen, die auf eine Verringerung der Gesamtarbeitslast abzielen, habe es jedoch noch nicht den erhofften Durchbruch gegeben.

