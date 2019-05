Tatort Bahnhof: In Kaufering ist ein Reifenschlitzer unterwegs

Plus Viele Pendler fahren mit dem Rad zum Kauferinger Bahnhof. Einer davon ist Stefan Vondung. Er und andere Radler erlebten jetzt eine böse Überraschung.

Bei Wind und Wetter radelt Stefan Vondung werktags zum Kauferinger Bahnhof. Dort stellt der 61-Jährige aus Kaufering sein Tourenrad ab und pendelt mit dem Zug nach München. Heute wird er zu Fuß zum Bahnhof gehen müssen. Denn am Freitag hat ein Unbekannter den Hinterreifen seines Fahrrads zerstochen. Und auch die anderen vier Räder, die in dem Unterstand abgestellt waren, wurden auf diese Weise beschädigt.

Stefan Vondung hat den Vorfall bereits online bei der Landsberger Polizei gemeldet und hofft jetzt auf Hinweise anderer Pendler, die den oder die Täter möglicherweise beobachtet haben. Doch das dürfte gar nicht so einfach gewesen sein, weil die Unterstände für die Fahrräder dicht nebeneinanderstehen. In alle den Jahren, in denen der Software-Entwickler mit dem Rad zum Bahnhof fährt und es dort abstellt, hat er schon viel gesehen. Räder, von denen nur noch das abgesperrte Vorderrad übrig geblieben ist, fehlende Fahrradsättel und vieles mehr.

Ging der Täter mit einem Messer vor?

Jetzt hat es den 61-Jährigen zum ersten Mal selbst erwischt. Am Freitag hatte er sein Tourenrad kurz vor 8 Uhr in den Unterstand auf der Nordseite des Bahnhofs gestellt und abgesperrt. Als er gegen 18.30 Uhr zurückkam, war der Hinterreifen zerstochen. Und auch bei den anderen vier Rädern in der Reihe war der hintere Reifen platt. „Das sieht nach einem Messer aus“, sagt Stefan Vondung über die mögliche Tatwaffe. Für ihn sei der kaputte Reifen doppelt ärgerlich. Denn erst vor vier Wochen hatte er sein Rad bei einem Fahrradhändler in Kaufering generalüberholen lassen. Es wurde unter anderem mit neuen Reifen und neuen Schläuchen ausgestattet, weil Vondung zuvor durch Glasscherben gefahren war. Jetzt ist sein Rad erneut beim Händler. Bis Donnerstag muss der 61-Jährige warten und ein zweites Mal innerhalb kurzer Zeit einen neuen Reifen samt Schlauch bezahlen.

„Mir ist es wichtig, dass andere Radfahrer gewarnt sind“, sagt Stefan Vondung. Deswegen habe er auch Anzeige bei der Polizei erstattet. Dort ging am Freitag eine weitere Anzeige ein. Ein anderer Pendler meldete, dass sein Fahrrad auf der Südseite des Bahnhofs gestohlen worden sei. Auch in diesem Fall hofft die Polizei auf Hinweise.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Polizei in Landsberg unter Telefon 08191/932-0.