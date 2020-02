Tierdrama bei Igling: Tote Katzen untersuchen!

Bei Igling sind sieben Tote Katzen gefunden worden. Auch LT-Redakteurin Stephanie Millonig ist geschockt.

Tötet jemand Katzen und wirft sie bei Igling über eine Brücke auf den Mittelstreifen der B17? Es scheint so. Wenn sich an dieser Stelle, an der schon einmal vier tote Katzen lagen, jetzt sieben Kadaver befinden, ist kaum davon auszugehen, dass jemand am Straßenrand tote tierische Unfallopfer aufklaubt und entsorgt.

Der Gedanke, dass jemand gezielt Tiere tötet, die jemand anders ans Herz gewachsen sind, ist scheußlich. Sicherlich können einem die Haustiere der anderen nerven: Katzen nutzen das Blumenbeet als Klo und fangen Vögel, Hunde machen ihre Häufchen auf dem Trottoir und kläffen zu Unzeiten. Aber das ist alles kein Grund, einem Lebewesen Leid zuzufügen und es gar zu töten. Gegen Nachbars Katze gibt es übrigens eine harmlose und trotzdem wirkungsvolle Waffe: Eine Wasserladung aus dem Gartenschlauch.

Was ist mit den Katzen passiert?

Vielleicht handelt jemand auch einfach aus Lust am Quälen und Zerstören. Sollte das so sein, wäre es besonders schrecklich. Auf jeden Fall ist es wichtig, herauszufinden, was mit den Katzen geschah und darum sollten alle Tiere von einem Fachmann untersucht werden. Chip und Reste von Kugeln lassen sich auch bei verwesten Kadavern noch auslesen, beziehungsweise im Röntgenbild erkennen.

