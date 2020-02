vor 17 Min.

Tödlicher Arbeitsunfall: Mann verletzt sich mit der Kettensäge

Auf einem Bauernhof in Weil säubert ein Mann gestapelte Baumstämme. Dann verliert er die Kontrolle über seine Kettensäge.

Von Thomas Wunder

Ein 68-Jähriger hat sich am Donnerstagnachmittag bei Arbeiten in einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Gemeinde Weil tödliche Verletzungen zugezogen.

Die Kriminalpolizei ermittelt

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei führte der Mann zwischen 11 und 14.35 Uhr auf dem Gelände seines Bauernhofs Säuberungsarbeiten an gestapelten Baumstämmen durch. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er dabei die Kontrolle über seine Kettensäge und fügte sich tödliche Verletzungen zu.

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

