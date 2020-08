vor 54 Min.

Tödlicher Bergunfall: Mann aus dem Landkreis Landsberg stirbt

Ein tödlicher Bergunfall hat sich im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ereignet. Ein Mann aus dem Landkreis Landsberg stürzte in die Tiefe und starb.

Trauriges Ende einer Bergtour: Ein Mann aus dem Landkreis Landsberg stürzt bei Unterammergau in die Tiefe und stirbt. Seine Frau muss alles mit ansehen.

Ein 74 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Landsberg ist am Mittwoch bei einem Bergunfall im Landkreis Garmisch-Partenkirchen tödlich verunglückt. Der Mann war laut Polizei mit seiner Ehefrau auf dem Höhenweg vom Pürschlinghaus in Richtung „am Zahn“ unterwegs. An einer schmalen Wegstelle stürzte er alleinbeteiligt und rutschte etwa 100 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände ab. Dabei zog sich der Mann tödliche Verletzungen zu.

Die Bergung der Leiche aus dem Steilgelände wurde durch einen Polizeihubschrauber, zwei Mitgliedern der alpinen Einsatzgruppe der Polizei sowie Angehörigen der Bergwacht Unterammergau durchgeführt. (lt)

