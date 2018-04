vor 33 Min.

Tödlicher Motorradunfall: Wenn Minuten zur Ewigkeit werden

Blumen und Kerzen erinnern am Kreisverkehr bei Finning an den tödlichen Unfall, der sich am Ostermontag ereignet hat.

Nach dem tödlichen Unfall bei Finning werfen die Aussagen eines Zeugen Fragen auf. Hat bei der Alarmierung der Einsatzkräfte alles reibungslos funktioniert?

Von Gerald Modlinger

Die Motorradsaison 2018 im Landkreis begann am Ostermontag gleich mit einem tödlichen Unfall: Am neuen Kreisverkehr bei Oberfinning starb ein 25-jähriger Augsburger, als er offenbar nicht rechtzeitig den seit vergangenen Herbst bestehenden Kreisverkehr wahrnahm. Nach dem Unfall hat sich jetzt ein Ohrenzeuge beim LT gemeldet. Er hinterfragt den Ablauf der Alarmierung der Rettungskräfte. Notarzt und Rettungswagen seien erst nach wiederholten Anrufen unter der Polizei-Notrufnummer 110 vor Ort gewesen, erzählt der Mann, der anonym bleiben möchte.

An dem schönen Frühlingstag waren der Mann und seine Lebensgefährtin nach Finning zum Staudenwirt gefahren. Auf dem dortigen Parkplatz habe er mitbekommen, wie ein Motorradfahrer sehr stark beschleunigte und einen Augenblick später seien Bremsgeräusche und schließlich ein „dumpfer Knall“ zu hören gewesen. „Da wissen’s eigentlich, was los ist“, sagt der Mann. Noch vom Parkplatz des Staudenwirts wählte er die Notrufnummer 110: „Mir war klar, dass wir einen Hubschrauber brauchen.“ Das war, wie die Handydaten des Mannes zeigen, um 16.11 Uhr.

Es liegen genaue Protokolle vor

Bei dem diensthabenden Beamten in der Polizei-Einsatzzentrale in Ingolstadt - dort laufen Notrufe unter der 110 aus dem Landkreis Landsberg auf - stellte sich die Sachlage nicht gleich so eindeutig dar. Das geht zumindest aus den Schilderungen des Anrufers hervor. Der habe ihn erst einmal aufgefordert, an den Unfallort zu fahren. Nach zweieinhalb Minuten war das Gespräch beendet. Der Anrufer fuhr zum Kreisverkehr und setzte von dort – das zeigen wiederum seine Handydaten – um 16.16 Uhr einen zweiten Notruf ab, der dieses Mal eineinhalb Minuten dauerte. Am Kreisverkehr waren inzwischen weitere Personen eingetroffen, erzählt der Mann. Ein Ärztepaar habe versucht, Erste Hilfe zu leisten und alles gegeben, das Leben des verunglückten Motorradfahrers zu retten, was jedoch nicht gelang.

Dazwischen gingen auch noch weitere Notrufe in Ingolstadt ein, sagt der Sprecher des Polizeipräsidiums, Peter Grießer. Um 16.17 Uhr wurden schließlich Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt alarmiert, so die Auskunft von Schichtleiter Antonio Marhal von der Integrierten Rettungsleitstelle in Fürstenfeldbruck. Als Erstes war die Finninger Feuerwehr am Unfallort, um 16.25 Uhr, wie Marhal und Kommandant Tobias Carl übereinstimmend sagen. Eine Polizeistreife aus Dießen traf um 16.26 Uhr ein, unmittelbar darauf, um 16.27 Uhr, kamen auch Rettungsdienst und Notarzt hinzu. Auch ein Rettungshubschrauber war gerufen worden.

Wichtig ist, dass schnell ein Notruf abgesetzt wird

Aus Sicht von Polizei, Feuerwehr und Leitstelle lief alles so ab, wie es sein sollte. Der Ohrenzeuge vom Staudenwirt-Parkplatz sieht das etwas anders. Er bemängelt, dass nicht gleich bei seinem ersten Anruf gehandelt wurde und einige Minuten verstrichen. Um 16.31 Uhr rief er sogar ein drittes Mal die 110 an, erzählt der Mann weiter, zu einem Zeitpunkt, als die Retter laut Leitstelle bereits am Unfallort waren. Wie das zusammenpasst? Möglicherweise sei der Anrufer so unter Schock gestanden, dass er die Rettungskräfte erst einmal gar nicht wahrgenommen habe, mutmaßt Polizeisprecher Grießer. Da könne ein Tunnelblick entstehen und zeitliche Abfolgen könnten nicht mehr richtig wahrgenommen werden.

Der Ohrenzeuge wurden gebeten, an die Unfallstelle zu fahren

Dass der Beamte am Notruftelefon erst einmal den Mann gebeten habe, sich ein Bild von dem Unfall zu machen (der Staudenwirt ist vom Kreisverkehr etwa 450 Meter Luftlinie entfernt), sei „nachvollziehbar“, sagt Grießer weiter. Vor allem auch in Hinblick auf die notwendigen Rettungsmaßnahmen sei es wichtig, nähere Informationen zu bekommen – etwa über die Zahl von Verletzten bei Unfällen.

Wenn es um die Versorgung Verletzter oder Erkrankter geht, sollte zwar vorrangig die 112 gewählt werden. Dann läutet das Telefon in der Integrierten Leitstelle (bei Notrufen aus dem Landkreis Landsberg in Fürstenfeldbruck). Von dort aus werden Rettungsdienst und Feuerwehr alarmiert. Man solle aber nicht erst lange überlegen, wo man anruft, sagt Grießer. Auch über die 110 werde sofort die Leitstelle aufgeschaltet, sobald der Beamte erkenne, dass es um einen Unfall geht.

Der Motorradfahrer überholte noch eine Gruppe

Die Grundregel für Anrufer laute, mitzuteilen, wer am Telefon ist, wo etwas und was passiert ist. Dass es im akuten Notfall oft anders abläuft, ist Grießer bewusst. „Da ist in der Regel jeder aufgeregt, selbst bei Profis wie bei der Polizei oder beim Rettungsdienst geht da das Adrenalin hoch.“ Wichtig sei, alle wichtigen Informationen kurz und schnell weiterzugeben und Rückfragen zu vermeiden. „Denn die halten ein Gespräch auf“, sagt Grießer.

Zu dem Unfall am Ostermontag kam es laut Polizei, nachdem der 25-jährige Motorradfahrer aus Richtung Utting kommend die ihn begleitende Gruppe überholte und nicht rechtzeitig den Kreisverkehr bemerkte, der errichtet worden war, um die sogenannte Stauseekreuzung sicherer zu machen. Der Mann sei zu schnell auf den Kreisel zugefahren, habe nicht mehr bremsen können und sei dann geradeaus über den Kreisverkehr geschleudert und auf der anderen Seite gegen die Leitplanke geprallt. Der Mann starb noch am Unfallort.

