vor 54 Min.

Ulmen für die Sieger

Teamgeist und Wissen über Pflanzen waren in Landsberg bei einem Wettbewerb im Grünen gefragt

Jedes Jahr finden die Walderlebnistage statt, an denen die Schüler der dritten Klassen aller Landsberger Grundschulen teilnehmen können. Dabei kommt es laut Pressemitteilung auf ganz unterschiedliche Fähigkeiten an: Teamgeist beim Zusammenbauen einer Blockhütte, Kraft und Geschicklichkeit beim Sägen sowie Kombinationsfähigkeit beim Puzzle. Viele Punkte konnten sich die teilnehmenden Schüler beim Quiz holen, bei dem das Wissen über Pflanzen, Tiere und allgemeine Dinge den Wald betreffend abgefragt wurden.

Es haben 13 Klassen am Walderlebnistag teilgenommen, die drei besten Klassen bekamen nun Besuch vom Leiter des Städtischen Forstamtes, Michael Siller. An der Spitalplatzschule gratulierte er den Schülern der Klasse 3b zum zweiten Platz mit 315 Punkten. Zwei Preise gingen in diesem Jahr an die Grundschule in Erpfting. Mit dem besten Ergebnis beim Quiz konnten sich die Schüler der Klasse 3a platzieren. Sie hatten insgesamt 306 Punkte und damit Platz drei erreicht. Der erste Platz ging an die Klasse 3b, die vor allem beim Blockhüttenbau eine olympiareife Zeit von 3:20 Minuten hingelegt hatte und damit das beste Ergebnis von insgesamt 318 Punkten erreichte.

Alle Schüler haben als Preis den Baum des Jahres 2019, eine Flatterulme überreicht bekommen. Forstamtsleiter Michael Siller war begeistert von dem Eifer und dem Wissensdurst, den die Schüler auch in diesem Jahr wieder an den Tag gelegt haben. Besonders bei den Erpftinger Schülern zeige sich die Verbundenheit mit der Natur: Seit 2012 waren Klassen aus der Grundschule Erpfting acht Mal unter den besten drei und haben viermal den ersten Platz geholt. (lt)

