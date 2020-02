10:56 Uhr

Unbekannter schießt mit Schrotkugeln auf Kater

In Dettenschwang wurde mit Schorkugeln auf einen Kater geschossen.

In Dettenschwang ist mit Schrotkugeln auf einen Kater geschossen worden. Die Polizei schließt einen Jagdunfall aus.

Mit mehreren kleinen Schrotkugeln hat ein bislang unbekannter Täter in Dettenschwang auf einen Kater geschossen. Dessen Besitzerin bemerkte Blut am Fell ihres Katers, als dieser am Morgen wieder nach Hause kam.

Größere Verletzungen waren augenscheinlich laut Polizei Dießen aber nicht feststellbar. Bei einer Röntgenuntersuchung beim Tierarzt wurden dann aber mehrere Schrotkügelchen im Körper des Tieres festgestellt, die entfernt wurden. Nach ersten Ermittlungen kann ausgeschlossen werden, dass ein Jäger das Tier versehentlich getroffen hat, informiert die Polizei. Denn in der Nacht von Montag auf Dienstag seien keine Jäger unterwegs gewesen. (lt)

Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei Dießen unter Telefon 08807/9211-0 an.

