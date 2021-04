Unfall bei Geltendorf: Mann in brennendem Auto eingeklemmt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kommt es am Freitagabend. Die Staatstraße zwischen Geltendorf und Moorenweis wird komplett gesperrt.

Ein 30-jähriger Mann aus dem Landkreis Landsberg wird bei einem Unfall am Freitagabend schwer verletzt. Auf der Staatsstraße zwischen Moorenweis (Landkreis Fürstenfeldbruck) und Geltendorf kommt der Mann von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Daraufhin fängt das Fahrzeug Feuer.

Am Freitagabend wurde der Polizei Fürstenfeldbruck gegen 18.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Staatsstraße zwischen Geltendorf und Moorenweis gemeldet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 30-jähriger Mann aus dem Landkreis Landsberg von Moorenweis in Richtung Landsberg unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache, so die Polizei, prallte der Mann mit dem Fahrzeug auf Höhe der Abzweigung Eismerszell gegen einen Baum.

Das Fahrzeug geriet nach dem Aufprall in Brand, aber die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten den Fahrer noch rechtzeitig befreien. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde der 30-Jährige dennoch vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau gebracht, Lebensgefahr habe nicht bestanden.

Die Straße war für etwa eine Stunde komplett für den Verkehr gesperrt. (lt)

