Utting: Ein Bauernhaus, das viele Schätze birgt

Plus Ela Brühl und Peter Liebner haben ein altes Gebäude in Utting aufwendig saniert. Sie haben großen Wert auf die kleinen, aber wichtigen Details gelegt.

Offener Kamin, handbehauener Dachstuhl und viel altes Holz und Ziegelsteine – damit besticht das ehemalige Bauernhaus in der Ludwigstraße in Utting. Und deshalb wurde es nun von der Gemeinde für seine gute Sanierung ausgezeichnet. Das LT hat sich das Gebäude näher ansehen dürfen.

Außen historisch in der Optik eines Bauernhauses aus dem Jahr 1835, innen kühn aufragender Loft – so präsentiert sich das prämierte Haus von Ela Brühl (51) und Peter Liebner (53) in der Ludwigstraße 15. Das Ehepaar wohnt in den oberen Etagen, die es bis unter den Dachspitz ausgebaut hat. Im Erdgeschoss befinden sich zwei Praxen und ein Büro.

Am Buddha vorbei ins Hinterhaus

Der Eingang zum kathedralenartigen Schatzkästlein liegt im Hinterhaus. Am Buddha vorbei führt die Holztreppe mit gemütlicher Steigung hoch und schlupft auf den Balkon, der sich auf der ganzen westlichen Hauslänge entlangzieht. Unterm Mistelzweig dann der Eintritt in den offenen Küchen-, Ess- und Wohnraum mit seinen beachtlichen Ausmaßen. Erst nach ausgiebigem Staunen und Umschauen gelingt es, die vielen Details zu sehen, die das Besondere dieses Raumes ausmachen.

Außenansicht des sanierten Gebäudes in Utting. Bild: Thorsten Jordan

Was sich jedoch sofort einstellt, sind Behaglichkeit und Wohlfühlen. Hier will man sich niederlassen, auf den Puffs vor dem Grundofen, vor dem gemauerten offenen Kamin, der dem eines schottischen Schlosses um nichts nachsteht, in der modernen, grauen Sitzgruppe oder an der langen Tafel aus edlem Holz, die Platz für viele Freunde bietet. In diesem Raum verbindet sich Alt mit Neu in einer gekonnten Weise, was nicht erstaunt, denn die Bauherrin ist Innenarchitektin und Architektin.

Bis ins letzte Detail durchgeplant

Obwohl bei einer Generalsanierung wie dieser mit vielen Überraschungen zu rechnen ist, sei alles bis ins letzte Detail durchgeplant worden, erzählt Brühl, während sie die mit „Home“ betitelten Fotoalben zeigt, die Einblick geben in die massiven Eingriffe, die dieses Haus in den vergangenen zwei Jahren erlebt hat. Die vielen kleinen Zimmer verschwanden, und im Inneren wurde bis auf eine Tiefe von 1,80 Metern abgegraben. Wo einst Kühe standen oder das Gesinde schlief, standen nun die Bagger im Dreck. Seitenweise zeigen die Alben nur Schutt, Erde, kühnste Abgrabungen und Unterfangungen. Verstrebungen, durch die Wände in Ost-West- sowie Süd-Nord-Richtung gebohrt und von außen mit großen Kontermuttern befestigt, sorgten dafür, dass das ausgehöhlte Haus nicht zusammenbrach. Alle Fenster und Türen mussten zudem mit riesigen, wassergekühlten Schneidscheiben entfernt werden, da das Arbeiten mit dem Presslufthammer zu gefährlich gewesen wäre.

Imposant ist der Dachstuhl, der bei der Sanierung erhalten geblieben ist. Dafür gab es eine Auszeichnung von der Gemeinde. Bild: Thorsten Jordan

Übrig geblieben sind die alten Dachbalken, die längsten 14 Meter, alle von Hand mit der Axt behauen. Nur vier Stützen tragen heute den Dachstuhl, die aus Eisen aus dem alten Stall stammen. Während die Architekten bei der Statik Bauchschmerzen hatten, war für Bootsbauer Peter Liebner schnell klar, dass sie passt. Boots- und Dachstuhlbau haben Ähnlichkeit: „Schließlich spricht man ja auch von einem Kirchenschiff“, scherzt Liebner, der zeitweise die Bauleitung übernommen hatte.

Versteckter Stauraum für die Technik

Die Ausstattung dagegen trägt die Handschrift seiner Frau. Sie hat es geschafft, den Raum zu strukturieren und in Verbindung mit den verschiedenen Nutzungen zu bringen. So hat die mit kuscheligem Teppich belegte Treppe unter den Dachspitz viele Funktionen: Sie ist zudem Holzlege und versteckter Stauraum für Haus- und Computertechnik. Versteckte Räume für Vorräte, Hauswirtschaft und Technik gibt es auch hinter der weißen, modernen Küche.

Ela Brühl ist auch ein äußerst stimmiges Farbkonzept gelungen. Ausgangspunkt, so berichtet das Ehepaar schmunzelnd, war dabei der Spritzzement, der sich teilweise auf den Reichsformatziegeln an der südlichen Wand fand, den heute der offene Kamin ziert. Dieser ließ sich nicht entfernen - und wurde so als Akzent, der an der Wand weitergeführt wird, und farblicher Taktgeber akzeptiert.

Um das Haus von außen historisch korrekt sanieren zu können, haben die Bauherren nach Vorbildern im Oberland und in Glentleiten gesucht, aber auch die Baudokumente im Staatsarchiv gesichtet. Zwar sind die von 1835 einem Brand zum Opfer gefallen, doch von 1882 fanden sich welche.

Das Haus wurde häufig umgebaut

Damals kamen die Reindls auf das Haus, das später auch „Reindl-Haus“ genannt wurde. Der erste „Reindl“ hieß Bartholomäus und war Rechenmacher. Das Haus wurde häufig umgebaut, beim Erwerb durch die Familie Liebner 2009 trug es die Handschrift der 1960er-Jahre. Zwar war der Bootsbauer schon damals vom handbehauenen Dachstuhl fasziniert, und er erträumte sich Loft und offenen Kamin – jedoch brauchte es zur Verwirklichung Ela Brühl, die wenig später in sein Leben trat. Besonders freut das Ehepaar heute die positive Resonanz auf die Renovierung des Altbestands im Uttinger Dorfkern gegenüber der Kirche Mariä Heimsuchung. „Wir werden ohne Neid, sondern aus Freude angesprochen, weil wir das Gebäude für Utting erhalten haben“, freut sich Ela Brühl.