Utting

vor 49 Min.

Nach Feuer in Uttinger Kirche: "Das lässt sich nicht in Worte fassen“

Nach dem Brand in der Uttinger Christuskirche plant Pfarrer Jochen Eberhardt (oben mit seiner Frau Alexandra) am Sonntag einen Freiluftgottesdienst.

Plus Der Schock über den Verlust der evangelischen Christuskirche in Utting sitzt tief. Das Pfarrer-Ehepaar Eberhardt sagt, wie es jetzt für die Kirchengemeinde weitergehen soll.

Von Frauke Vangierdegom

„Wie fasst man in Worte, was man selbst noch nicht fassen kann?“, so drückt Pfarrerin Alexandra Eberhardt auf der Homepage der evangelischen Gemeinde Utting aus, was sie und ihr Mann, Pfarrer Jochen Eberhardt (die beiden betreuen die Kirchengemeinde seit sechs Jahren), derzeit durchleben. Wie berichtet, war die Christkuskirche in der Nacht auf Mittwoch bei einem Brand schwer beschädigt worden. Im Gespräch mit dem Landsberger Tagblatt beschreibt die Pfarrerin ihre Gefühlslage so: „Man kann das ein bisschen vergleichen mit dem Prozess, den Menschen durchleben, die einen anderen lieben Menschen verloren haben. Am Anfang funktioniert man, weil so viele Dinge zu erledigen sind.“

