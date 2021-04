VR-Bank mit weiterem Standort in der Landsberger Innenstadt

Am Landsberger Hauptplatz soll ein Kompetenzzentrum der VR-Bank Landsberg-Ammersee entstehen. Welche Pläne die Bank ansonsten verfolgt.

Auch bei der VR-Bank Landsberg-Ammersee stehe momentan alles unter dem Zeichen des „Unworts des Jahres“ Corona, sagte deren Vorstandsvorsitzender Stefan Jörg während eines Pressetermins am Montag. Er und sein Kollege Martin Egger hatten dennoch auch positive Nachrichten parat: In Landsberg soll neben der Zentrale in der Ludwigsstraße bald ein weiterer Standort am Hauptplatz hinzukommen.

Wie Stefan Jörg bekannt gab, habe die VR-Bank Landsberg-Ammersee jenes Altstadthaus am Hauptplatz gekauft, in dem früher die Malteser-Apotheke untergebracht war. Das Gebäude zieht sich bis zum Hellmairplatz. In Zukunft könnte dort ein Kompetenzzentrum untergebracht werden, so Stefan Jörg: „An unserem jetzigen Standort platzen wir aus allen Nähten.“ Mit den Planern solle nun ausgearbeitet werden, wie viele Arbeitsplätze in dem Altstadthaus untergebracht werden könnten. Die anderen Mieter des Gebäudes müssten sich aber keine Sorgen machen, gekündigt zu werden. Zunächst sei geplant, die Räumlichkeiten der ehemaligen Apotheke zu nutzen. Die VR-Bank-Filialen würden zudem bald neue Logos schmücken – die Farbe Orange soll komplett wegfallen.

Im Altstadthaus, wo sich früher die Malteser-Apotheke befand, soll bald ein Kompetenzzentrum der VR-Bank untergebracht werden. Foto: Leitenstorfer

Filialen vor Ort trotz Digitalisierung gefragt

Während die VR-Bank während des ersten Corona-Lockdowns kaum mit dem Auffüllen der Geldautomaten hinterhergekommen sei, werde sie nun von Geld geflutet, sagte Jörg. „Man merkt, dass die Menschen weniger Geld ausgeben können.“ Generell könnte die Bank mittlerweile aber nicht mehr von ihrem Kerngeschäft leben – und setzt deswegen auch auf andere Bereiche. So werden beispielsweise das VR-Versicherungszentrum sowie der Immobilienbesitz weiter ausgebaut. In Schwabhausen sollen etwa gegenüber der Filiale 16 neue Wohnungen geschaffen werden, die sich laut Martin Egger „jeder leisten kann“. In Pflugdorf-Stadl entstehen zusammen mit einer Filiale ebenfalls fünf Wohnungen. Derzeit ist die VR-Bank dort in einem Container untergebracht und hat seit der Eröffnung 500 Kunden hinzugewonnen. „Das ist das beste Beispiel dafür, dass die Filialen vor Ort bei all der Digitalisierung eine Zukunft haben“, so Egger.

Auch dem Thema Nachhaltigkeit und ihrem sozialen Auftrag will die VR-Bank weiter nachkommen. In diesem Jahr soll wieder der VR-Sozialpreis vergeben werden. Außerdem möchte sie Kindergärten aus dem Landkreis Landsberg Hochbeete zur Verfügung stellen.

