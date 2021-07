Verkehr

vor 19 Min.

Fuchstalbahn: Gemeinden treffen sich am runden Tisch

Plus Auf der Bahnstrecke zwischen Landsberg und Schongau sollen wieder Personenzüge fahren. Am 26. Juli findet ein Treffen statt. Es gibt Kritik am Landtagsabgeordneten Alexander Dorow.

Von Christian Mühlhause

Seit Jahrzehnten kämpfen Initiativen dafür, dass zwischen Landsberg und Schongau wieder Personenzüge fahren. Zuletzt ist es aber ruhig geworden ums Thema Fuchstalbahn. Ein runder Tisch wurde wegen der Corona-Pandemie immer wieder verschoben. Das Treffen soll nun Ende diesen Monats stattfinden. Für Enttäuschung unter den Befürwortern der Wiederinbetriebnahme sorgte kürzlich der Landsberger CSU-Landtagsabgeordnete Alexander Dorow.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen