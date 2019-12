Verkehr: Was Landrat Thomas Eichinger der Stadt Landsberg rät

Plus Zu viel Stau, zu wenig Lösungen: Der Landrat sieht bei der Stadt Landsberg ziemlichen Handlungsbedarf in Sachen Verkehr und bringt eine Umfahrung für die Innenstadt ins Spiel.

Mehr Einwohner, mehr Verkehr: Speziell auf diese Folgeerscheinung eines wachsenden Landkreises hat Landrat Thomas Eichinger ( CSU) beim traditionellen Presse-Weißwurstessen zum Jahresende den Blick gerichtet. Und dabei ging es nicht nur darum, diesen zusätzlichen Verkehr mit Fahrrädern, Bussen und Bahnen zu bewältigen, sondern auch mit neuen Straßen. Speziell ging Eichinger auf die Situation in der Kreisstadt ein. Er erklärte, wo er bei der Stadt Handlungsbedarf sieht.

„Die A96 ist für viele in der Früh und auch am Abend ein Ärgernis“, sagte Eichinger, „aber es gibt auch im Landkreis Strecken, die zu Staus neigen, insbesondere in der Stadt.“ Die konzeptionellen Überlegungen der Stadt zur Bewältigung des wachsenden Verkehrs bewertete Eichinger als nicht ausreichend: Er würde sich „sehr stark wünschen, dass man nicht nur auf Entauto-Politik setzt“, es müsste auch über Entlastungsstrategien für den motorisierten Verkehr auf der Straße nachgedacht werden. „Die Frage, die dabei mitschwingt, ist, welche Route für eine potenzielle Südumgehung wird diskutiert“, sagte Eichinger weiter. Diese Frage müsse jetzt gestellt werden, auch deswegen, weil die Umsetzung solcher Bauvorhaben „locker zehn Jahre“ erfordern könne.

Er gehe nicht davon aus, dass sich der Verkehr beruhige, sondern „dass sich die Situation verschlechtert. In zehn oder 20 Jahren wird der Druck auf dieses Thema noch größer sein“, prognostizierte der Landkreischef. Individualverkehr bedeute für viele Menschen Freiheit und Lebensqualität, deshalb würden weiterhin Straßen gebraucht. Allerdings: Der Bau einer Südumgehung ist in Landsberg eigentlich schon seit vielen Jahren kein Thema mehr, mit dem man sich intensiver beschäftigt.

Sonst machen die Leute um Landsberg einen Bogen

Und deshalb müsse die Stadt Antworten auf die Frage finden, wo eine solche Entlastung ermöglicht werden könne. Der Landkreis wäre auch dazu bereit, in Planungsüberlegungen einzusteigen, bot Eichinger mit Verweis auf die Zuständigkeit für die Kreisstraßen an. Werde der Engpass Neue Bergstraße/Hauptplatz nicht entschärft, werden die Folgen nicht ausbleiben: „Dann machen die Leute um Landsberg einen großen Bogen.“ Er hoffe deshalb, „dass wir in der nächsten Wahlperiode zu weiteren Schritten kommen“.

Details darüber, wo eine Südumfahrung Landsbergs gebaut werden könnte, nannte Eichinger nicht, das sei erst einmal ein städtisches Thema. Allgemein hielt der Landrat fest, je größer das Verkehrsproblem in Landsberg werde, desto eher sei es auch möglich, eine solche Straße weiter im Süden zu bauen und trotzdem noch eine Entlastungswirkung zu erzielen. Von einer altstadtnahen Südumfahrung hatte der Stadtrat bereits 2010 Abstand genommen.

Bahnhöfe: In Kaufering könnte sich am schnellsten was tun

Ansonsten hob Eichinger aber auch die Anstrengungen hervor, den öffentlichen Personennahverkehr zu verbessern. Er verwies auf das Votum des Kreistags für die Wiederaufnahme des Personenverkehrs auf der Fuchstalbahn. Ob dafür die vom Landtag vorgegebene Bedingung von 1000 Fahrgästen pro Tag auf der Strecke erfüllt wird, werde das Gutachten, das im Vorfeld eines möglichen MVV-Beitritts des Landkreises erstellt wird, und das Nahverkehrskonzept des Landkreises aufzeigen. Mit Ergebnissen sei in zwei Jahren zu rechnen.

Weiter im Blick habe man auch die Stärkung der großen Bahnhöfe in Kaufering und Geltendorf durch den Bau von Parkgaragen. In Kaufering werde man „früh im neuen Jahr“ in eine „Beplanung“ kommen, sicherte Eichinger zu, denn hier verfüge die Kommune über die notwendige Fläche. Etwas anders sehe es in Geltendorf aus: Das dafür in Betracht kommende Gelände dort gehöre der Deutschen Bahn, wobei auch hier die „prinzipielle Bereitschaft über einen Hochbau nachzudenken“ vorhanden sei. Außerdem müsse in Geltendorf auch noch abgewartet werden, welches Ergebnis die Kommunalwahl im März bringe.