Verlegung der Märkte: Eine schwierige Entscheidung

Die Märkte auf dem Landsberger Hauptplatz sind besonders für die Bewohner der Innenstadt wichtig. LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger hält die Verlagerung nicht für sinnvoll.

Die beiden Landsberger Märkte sind für die Innenstadtversorgung enorm wichtig. Gerade für ältere Leute. Der Hauptplatz ist zentral gelegen und er bietet eine umweltfreundliche Alternative für die Bewohner in der Innenstadt, wenn man nicht immer mit dem Auto zum Einkaufen fahren will. Für sie ist dieser Umzug des Markts auf die Waitzinger Wiese (noch dazu für solange Zeit) enorm nervig. Außerdem beleben diese Märkte die Innenstadt und sind für viele Menschen ein zentraler Anziehungspunkt. Muss man wirklich bei einem historischen Fest alle Plätze so belegen, dass für die gesunde Nahversorgung in der Stadt durch zwei Märkte nichts übrig bleibt?

Vielleicht kommen neue Kunden mit dem Auto

Erfreut sind über diese Entscheidung der Stadt weder die Menschen, die einkaufen, noch die, die verkaufen. Denn ihre Stammkunden werden diesen Umzug alles andere als toll finden, das war gestern schon auf dem Markt zu hören. Der neue Standort kann für die Märkte allerdings auch neue Kunden bieten. Nämlich diejenigen, die mit dem Auto in die Stadt kommen und dort parken. Passt ja irgendwie zum neuen Verkehrskonzept.

Bei aller Liebe zum Ruethenfest: Eine Auslagerung der Märkte für so lange Zeit ist eine seltsame Entscheidung, die man künftig überdenken sollte. Jetzt ist es wohl zu spät, denn die Platzwahl ist längst getroffen. Dass diese Entscheidung für Ärger sorgt, das konnte man sich von Anfang an denken.

