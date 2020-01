vor 33 Min.

Viele Fragezeichen hinter dem Fasching in Landsberg

Plus Der Landsberger Faschingsverein Licaria nimmt noch Anmeldungen für den Gaudiwurm am Lumpigen Donnerstag an. Wie das Alkoholverbot und das Thema Lautstärke dieses Jahr gehandhabt werden.

Von Stephanie Millonig

Am 20. Februar zieht wieder ein Gaudiwurm durch die Landsberger Innenstadt. Acht Faschingswagen und acht Fußgruppen waren es 2019 am Lumpigen Donnerstag und in dieser Größenordnung wird es sich auch heuer bewegen, sagt der Vorsitzende des veranstaltenden Faschingsvereins Licaria, Axel Ludwig. Was bleibt beim Alten, was ändert sich und wo gibt es sonst noch große Faschingsumzüge im Landkreis?

An den Auflagen der Stadt ändert sich nichts, auf den Wagen und für die Ordner herrscht weiter absolutes Alkoholverbot. Bei der Musik liegt das Limit bei 95 Dezibel an den Punkten, an denen Zuschauer einem Wagen am nächsten kommen, teilt die Stadt mit. Mit der Beschränkung der Lautstärke kann Ludwig gut leben: „Wir kontrollieren am Anfang mit einem Lärmmessgerät und die Gruppen sollen dann bei dieser Einstellung bleiben.“ Licaria-Vorsitzender kritisiert Alkoholverbot Das Alkoholverbot müsse natürlich für die Fahrer und Ordnungskräfte gelten, aber bei den Mitfahrenden auf dem Wagen wünscht sich Ludwig mehr Kulanz seitens der Stadt. Er hält das Alkoholverbot für den Haupthinderungsgrund, dass sich mehr Gruppen mit Festwagen anmelden. Der Pressesprecher der Stadt, Andreas Létang, teilt mit, dass es 2019 beim Lumpigen Donnerstag zu vier Verstößen wegen Lautstärke und Alkohol gekommen sei und drei Verstößen gegen das festgesetzte Ausschank- beziehungsweise Veranstaltungsende. Wie viele Fußgruppen und Festwagen wollen am 20. Februar beim Landsberger Faschingsumzug mitmachen? Axel Ludwig will noch keine genauen Zahlen nennen. Bis 15. Februar können sich Gruppen noch anmelden. Er geht davon aus, dass der Faschingsumzug in der Größenordnung wie 2019 ablaufen wird. Die Route soll sich etwas ändern, doch laut Axel Ludwig ist noch nichts festgezurrt, da noch Termine mit dem Ordnungsamt der Stadt ausstehen. Heuer geht die Route für den Umzug nicht durchs Sandauer Tor Licaria schlägt vor, dass die Aufstellung in der Von-Kühlmann-Straße ist, der Zug verläuft dann über die Karolinenbrücke, Hauptplatz, Ludwigstraße, Vorderanger, Hinteranger, Herzog-Ernst-Straße bis zum Hauptplatz. Dort ist die Siegerehrung der besten Gruppen. Beginnen soll der Umzug voraussichtlich um 13 Uhr. Da nicht durchs Sandauer Tor gefahren wird, können die Wagen heuer etwas höher (bis zu vier Meter) gebaut werden, die Länge liegt bei 16,50 Metern, die Breite bei 2,80 Metern. Der Verein hatte im vergangenen Jahr diskutiert, auf die Schulen zuzugehen, damit sie sich wieder beteiligen, doch von dieser Seite hat Ludwig keine Anmeldung. „Beworben hat sich das Lehrerkollegium der Grundschule am Spitalplatz. Ob bei dieser Gruppe Kinder dabei sind, weiß ich nicht.“ Ludwig wünscht sich, dass wie 2019 der Unterricht ab 12.15 Uhr ausfällt und Schulkinder am Umzug teilnehmen oder ihn anschauen können. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie vom Fasching 2019: 64 Bilder So feiern die Narren am Lumpigen Donnerstag in Landsberg Bild: Julian Leitenstorfer Den Licaria-Vorsitzenden würde freuen, wenn sich mehr Gruppen aus Landsberg beteiligen würden. Es gebe so viele politische Themen, die in Landsberg Stoff für einen Faschingswagen oder eine Gruppe böten – vom Lechsteg über die Südumgehung bis hin zum Rechtsstreit zwischen der Stadt und dem ehemaligen Oberbürgermeister Ingo Lehmann. Schön wäre es auch, wenn mehr Vereine mitmachten. Bei diesen Gruppen könnten dann wiederum Landsberger Kinder dabei sein. Bauen könne man so einen Wagen in kurzer Zeit: „Wir vom Stammtisch Süßbräu haben 2014 zwei Tage gebraucht“, so Ludwig. Problematischer sei es meist, Traktor und Fahrer zu finden. Von den 40 Vereinsmitgliedern sind laut Ludwig einige bei drei Fußgruppen aktiv: Beim „Stammtisch Süßbräu“, bei der „Faschingsweiberei Landsberg“ und bei den „Landsberger Lechguggern“. Gefeiert wird danach auch auf der Waitzinger Wiese Nach dem Umzug am Lumpigen Donnerstag wird weitergefeiert: Auf der Waitzinger Wiese sorgen wieder Claus Moritz und Christian Greinwald mit dem PaLLazo-Partyzelt für eine Location. Den Hellmairplatz bespielen das Hellmairs, die Sonderbar, das Kartoffelwerk und Rebelz Sound gemeinsam, wie Claus Moritz erzählt. Auch im vergangenen Jahr eröffneten „Hellmairs“ soll Fasching gefeiert werden, aber laut Moritz als geschlossene Gesellschaft, beginnend mit einem traditionellen Weißwurstfrühstück. Als Zweitem Vorsitzenden des Faschingsvereins missfallen Claus Moritz vor allem die Lärmauflagen seitens der Stadt beziehungsweise deren Kontrolle. Er wünsche sich, dass mehr auf Vertrauen, denn auf Kontrolle gesetzt werde. „Ich glaube, einige Festwagengruppen aus dem Umland sind die Auflagen zu hoch, deswegen kommen sie nicht nach Landsberg.“ Auch im Umland ziehen sich Faschingszüge durch die Dörfer. Durch Untermühlhausen am Samstag, 22. Februar, ab 14.14 Uhr und durch Epfach (Dienstag, 25. Februar, 14.11 Uhr). In Igling, wo alle zwei Jahre ein Umzug stattfindet, haben sich bereits über 60 Gruppen und Wagen angesagt. In der Lechraingemeinde findet der Umzug bereits am Samstag, 15. Februar, um 14.14 Uhr statt. Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Mehr Sicherheit oder mehr Freiheit im Fasching?

Themen folgen