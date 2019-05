vor 44 Min.

Vier Stockwerke fürs Rote Kreuz

Der Landsberger Bauausschuss begrüßt das Projekt an der Ehrenpreisstraße

Das Rote Kreuz hat den Segen der Stadt, um an der Ehrenpreisstraße im Landsberger Südwesten ein Sozialzentrum zu errichten. Die dazu im Bauausschuss vorliegende Anfrage wurde positiv beschieden. Zwar gab es von Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU) Bedenken gegen eine zweite Zufahrt und die vom BRK gewünschte Gebäudehöhe von bis zu 12,70 Meter. Die Mehrheit im Ausschuss war aber auch damit einverstanden.

Das BRK will auf dem Gelände an der Ehrenpreisstraße in Nachbarschaft zum Technischen Hilfswerk eine Tagespflege für Senioren, Mitarbeiterwohnungen, Schulungs- und Büroräume und Platz für die Landsberger Tafel schaffen. Ende des Jahres sollen die bestehenden Gebäude abgerissen werden und im nächsten Jahr will das BRK mit dem Neubau beginnen, der rund fünf Millionen Euro kosten soll, wie das BRK im Februar ankündigte.

Zwischenzeitlich wurde nun eine Planung bei der Stadt eingereicht. Mit der zeigte sich im Prinzip auch Oberbürgermeister Mathias Neuner einverstanden, wenngleich er bei zwei Punkten Änderungen wünschte. Das betraf einmal die Höhe des Wohnungsbaus, die er von vier auf drei Stockwerke beziehungsweise von 12,70 auf 9,60 Meter reduziert haben wollte. Auch eine zweite, an der Nordwestseite geplante Grundstückszufahrt sah er im Hinblick auf die benachbarte Wohnbebauung kritisch.

Zwar stimmten ihm da auch Berthold Lesch (CSU) und Reinhard Skobrinsky zu. Die Mehrheit hatte jedoch gegen die Planung keine Einwände: „Wir begrüßen auch den vierstöckigen Bau, es gibt keine Gründe, die dagegen sprechen würden“, erklärte Dieter Völkel (SPD). Moritz Hartmann (Grüne) sagte, wenn nicht so viel Fläche versiegelt werden soll, dann müsse in die Höhe gebaut werden. Zuvor hatte BRK-Geschäftsführer Andreas Lehner darauf verwiesen, dass ein Stockwerk weniger drei Wohnungen weniger bedeuten würden.

Den vier Stockwerken und den zwei Zufahrten wurde mit 9:3- Mehrheit zugestimmt. Einstimmig war der Bauausschuss damit einverstanden, dass für das Rotkreuz-Vorhaben die im Bebauungsplan festgesetzte Baugrenze überschritten werden darf. Erlaubt wurde auch die Fällung mehrerer Bäume. (ger)

