Vilgertshofen

18:05 Uhr

Bischof kündigt erneuten Besuch in Vilgertshofen an

Der Augsburger Bischof Bertram Meier kam am Sonntag nach Vilgertshofen.

Plus Bertram Meier liefert in Vilgertshofen persönliche Anekdoten. Auch diesmal gibt es keine Stumme Prozession.

Von Gisela Klöck

Auch in diesem Jahr hat Corona das Vilgertshofer Fest in seiner beliebten Form verhindert. Wie bereits 2020 fanden keine „Stumme Prozession“ und Markttreiben statt. Dafür kam mit dem Augsburger Bischof Bertram Meier ein prominenter Geistlicher in die Wallfahrtskirche.

