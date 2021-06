Waal

Nachruf: Dieter Olaf Klamas Cartoons waren kleine Meisterwerke

Plus Der Maler und Karikaturist Dieter Olaf Klama ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Er lebte in Waal und war immer wieder mit Ausstellungen und privat in Landsberg zu Gast.

Von Thomas Wunder

Er war ein unbequemer Künstler – ob als Maler oder Karikaturist. Seine Friedenstaube auf dem Panzer oder seine Burka-Frauen legten den Finger direkt in die Wunde. Am Dienstag ist der Grafiker und Maler Dieter Olaf Klama im Alter von 85 Jahren gestorben. Klama, der immer wieder in Landsberg ausstellte und häufiger in der Stadt weilte, lebte seit 2001 in Waal im Landkreis Ostallgäu.

