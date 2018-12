20:05 Uhr

Wächst Landsberg nicht ganz so schnell?

Die Betreuung von Kindern (im Bild die Kindertagesstätte an der Römerauterrasse) wird die Stadt Landsberg in den nächsten Jahren verstärkt fordern - vor allem die Nachfrage nach Krippenplätze könnte stark ansteigen.

Die neue Prognose geht von einer etwas schwächeren Zunahme aus. Die Stadt wird vor allem gefordert sein, viele weitere Krippenplätze zu schaffen. Auch zusätzliche Klassenzimmer sind nötig.

Von Gerald Modlinger

Den Blick in die Zukunft hat der Landsberger Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung gerichtet. Dem Gremium lag die neueste bis 2033 reichende Bevölkerungsprognose vor. Demnach wird die Einwohnerzahl weiter wachsen, aber nicht so stark wie noch vor zwei Jahren angenommen. Handlungsbedarf besteht vor allem bei der Schaffung von Krippenplätzen und Klassenzimmern in den Grundschulen.

Weniger als ein Prozent Wachstum im Jahr

In den nächsten 15 Jahren sei eine „relativ kontinuierliche Entwicklung“ zu erwarten, schickte der Autor der Prognose, der Stadtplaner Gunter Schramm vom Nürnberger Büro Planwerk, voraus. Anhand der übergeordneten Entwicklung und des in Landsberg vorhandenen oder geplanten Baulands gehe er davon aus, dass die Stadt in 15 Jahren rund 32800 Einwohner zählen werde, also etwa 4000 mehr als derzeit. Vor zwei Jahren war Schramm noch von rund 34500 Landsbergern im Jahr 2033 ausgegangen. Über 2900 Wohneinheiten könnten bis dahin dazu kommen, die durchschnittliche Wohnfläche pro Person werde von derzeit 43,2 auf 46,2 Quadratmeter steigen, die durchschnittliche Haushaltsgröße werde sich den großstädtischen Werten annähern und von 2,1 auf 1,97 Personen zurückgehen.

Ein Zuwachs von 4000 Personen wäre, wie Oberbürgermeister Mathias Neuner (CSU) anmerkte, sogar ein etwas kleineres Wachstum wie die vom Stadtrat beschlussmäßig anvisierte Marke von einem Prozent pro Jahr.

In den 2020er-Jahren wird die Zahl der Kinder deutlich steigen

Für die Stadtpolitiker besonders interessant ist die Vorausschau im Hinblick darauf, wie sich die Zahl der Kinder entwickelt. Die Zahl der Kinder bis sechs Jahren werde in den 2020er-Jahren kräftig ansteigen (von momentan 1548 auf rund 2000 oder sogar mehr). Mit entsprechendem zeitlichen Versatz werde dies das später auch auf die Altersgruppe der Sechs- bis 18-Jährigen zutreffen.

Krippenbetreuung wird weitgehend Standard werden

Kinderbetreuung Folgen werden die wachsenden Kinderzahlen vor allem auf den Bedarf von Krippenplätzen haben, verdeutlichte Schramm. Momentan werden 158 Buben und Mädchen in Krippen betreut, das entspricht etwa einem Anteil von 20 Prozent aller Kinder dieser Altersgruppe. Bis 2033, so die Erwartung Schramms, werde dieser Anteil auf 70 Prozent steigen, die Stadt müsste dann rund 700 Krippenplätze bereitstellen. „In zehn Jahren werden wir flächendeckende Versorgungsstrukturen haben, beide Eltern werden berufstätig sein und das Ansehen der Krippe wird steigen.“ Statt bislang 13 Gruppen würden dann 56 benötigt. Etwas entspannter sieht Schramm die Situation bei den Kindergärten: Die Zahl der Gruppen könnte binnen 15 Jahren von 36 auf 48 steigen.

Schulen Mehr Raum dürfte auch in den Landsberger Grundschulen gebraucht werden. Die Zahl der Grundschüler steigt laut Prognose bis 2033 um rund 40 Prozent von derzeit knapp 1000 auf knapp 1400. Das Wachstum dürfte sich in den vier Sprengeln unterschiedlich gestalten. Im Osten der Stadt (Spitalplatz) werde dieses mit rund 20 Prozent deutlich geringer ausfallen als in den westlichen Sprengeln Erpfting, Platanenschule, und Katharinenvorstadt mit 30 bis 70 Prozent.

Wie groß der zusätzliche Bedarf von Klassenzimmern ist (Schramm geht von 15 zusätzlichen Räumen aus, etwas mehr als vor zwei Jahren), hängt aber auch von den künftigen durchschnittlichen Klassengrößen ab. Diese bewegen sich momentan zwischen 19,3 (Katharinenvorstadt) und 23,6 Kindern (Spitalplatz), die Teilungsgrenze liegt bei 28. Schramm wies auch darauf hin, dass die Tendenz zu Nachmittags- und Ganztagsbetreuung für weiteren Raumbedarf sorge, ebenso die Inklusion, weil dafür die Klassen kleiner werden müssten.

Christian Hettmer (CSU) zweifelt wieder an der Schule auf dem Schlossberg

Bei der Frage, wo die notwendigen neuen Klassenzimmer errichtet werden, könne die Stadt einigermaßen flexibel vorgehen. So sei es auch möglich, die vier Schulsprengel zu ändern. Hier hakte Christian Hettmer (CSU) ein. Er bezweifelte erneut, ob es sinnvoll ist, die bisherigen Schulen am Spitalplatz und an der Pössinger Straße zu einer Schule auf dem Schlossberg zusammenzufassen, wie es der Stadtrat beschlossen hatte. „Wir karren dann täglich 250 Schüler auf den Berg, ob das eine gelungene Entscheidung war?“ Dieses Fass wollte OB Neuner jedoch nicht mehr aufmachen: „Das ist aber so entschieden“, beschied er Hettmer.

Wo können neue Pflegeheime gebaut werden?

Pflegebedürftige Jonas Pioch (Landsberger Mitte) machte darauf aufmerksam, nicht nur auf den künftigen Bedarf bei der Kinderbetreuung und bei den Grundschulen zu schauen. Der Blick solle auch auf die Erfordernisse an Pflegeeinrichtungen für unterschiedliche Altersgruppen gelenkt werden. Gerade für jüngere pflegebedürftige Menschen sei ein Altersheim „nicht die richtige Umgebung“.

OB Neuner erklärte dazu, dass zugesagt sei, das Seniorenpolitische Gesamtkonzept des Landkreises zu aktualisieren. Ohne Zweifel werde die Zahl der Pflegebedürftigen weiter steigen, sagte Neuner. „In den nächsten zehn bis 15 Jahren werden wir zwei zusätzliche Pflegeheime in Landsberg brauchen.“ Standorte hierfür müssten im Rahmen der Flächennutzungsplanung gesucht werden.

