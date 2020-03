Wahl in Dießen: Sieben Kandidaten wollen ins Rathaus

Plus In Dießen wird ein neuer Bürgermeister gewählt. Der Chefsessel in der zweitgrößten Gemeinde im Landkreis ist begehrt. Und auf den Neuen/die Neue wartet einiges an Arbeit.

Zum 1. Mai geht in Dießen eine Ära zu Ende. Mit Herbert Kirsch geht der Bürgermeister mit der zweitlängsten Dienstzeit im Landkreis Landsberg in den Ruhestand. Der 60-Jährige wurde 1996 erstmals ins Amt gewählt und stellt sich bei der Kommunalwahl am 15. März nicht mehr zur Wiederwahl. Und der Chefsessel im Rathaus der zweitgrößten Landkreisgemeinde ist heiß begehrt: Sieben Kandidaten – darunter drei Frauen – gehen ins Rennen, um Kirschs Nachfolge anzutreten. Und auf den Neuen oder die Neue wartet einiges an Arbeit.

Eines der drängendsten Themen, das viele Dießener beschäftigt: Wohnen. Langsam wird es für immer mehr Menschen unerschwinglich, im Speckgürtel von München und direkt am Ammersee eine bezahlbare Wohnung zu finden, geschweige denn zu bauen. Die Bodenrichtwerte stiegen von 2016 bis 2019 in Dießen von 650 auf 820 Euro pro Quadratmeter. Damit ist Dießen eines der teuersten Pflaster im Landkreis Landsberg. Zwar wurde in den vergangenen Jahren nachverdichtet, doch wirkliches Bauland für Einheimische wurde lediglich im Ortsteil Obermühlhausen ausgewiesen.

Alternative Wohnformen sollen möglich werden

Das Thema Wohnen haben sich deshalb alle Parteien groß auf die Fahnen geschrieben und sehen dringenden Handlungsbedarf. Weniger im sozialen Wohnungsbau – hier hat die Gemeinde erst ein Millionenprojekt mit 18 Wohneinheiten in Neudießen realisiert –, sondern im Bereich Einheimischenmodelle. Zudem sollen alternative Wohnformen, wie zum Beispiel „Tiny Houses“, möglich gemacht werden. Platz sparen lautet die Devise jedoch. Wenn es beispielsweise nach der Grünen-Bürgermeisterkandidatin Gabriele Übler geht, dann sollen in der flächengrößten Gemeinde im Landkreis künftig keine neuen Einfamilienhäuser mit Grundstücksgrößen von rund 500 Quadratmetern entstehen. Wenn es nach CSU-Bürgermeisterkandidat Roland Kratzer geht, wird mit ihm der Geschosswohnungsbau stark forciert.

Ob Pläne wie diese und die momentanen Immobilienpreise junge Familien im Ort halten? Viele junge Menschen wandern ab. Der Markt Dießen ist die mit Abstand „älteste Gemeinde“ im gesamten Landkreis (Durchschnittsalter laut Landesamt für Statistik: 47,2 Jahre). Sicherlich treiben Seniorenwohneinrichtungen den Schnitt höher. Doch in Dießen schlägt der demografische Wandel besonders zu.

Die mangelhafte (Bus-)Verbindung nach Landsberg wird kritisiert

Ob es vielleicht auch an der Verkehrsanbindung liegt? Das Thema (Nah)Verkehr steht bei den Gruppierungen und Parteien sehr stark im Fokus. Nicht nur, weil sich die Dießener oft vom Verkehr geplagt sehen, sondern auch weil ein neuer Nahverkehrsplan mit dem Landkreis erstellt werden soll. Gerade das Landratsamt bekam bei einigen Wahlveranstaltungen sein Fett weg. Kritisiert wurde vor allem die mangelhafte (Bus-)Verbindung in die Große Kreisstadt. Wobei viele Dießener ohnehin in Richtung München beziehungsweise Weilheim oder Herrsching tendieren/pendeln, wo es zum Beispiel einen S-Bahn-Anschluss gibt. Alternative Mobilitätsformen wollen jedenfalls alle Bürgermeisterkandidaten prüfen. Hanni Baur ( SPD ) zum Beispiel will, dass künftig kleine Ortsbusse per Handy-App bestellt werden können.

Kommt das seit Jahrzehnten diskutierte, aber immer wieder weggeschobene Thema Umfahrung wieder ins Gespräch? UBV-Kandidat Volker Bippus will um dieses Thema im Fall seiner Wahl zum Bürgermeister jedenfalls keinen großen Bogen machen. Seine Mitbewerberin Sandra Perzul (Dießener Bürger) will die Sanierung der zahlreichen maroden Straßen im Ort angehen, genauso wie Florian Zarbo ( Freie Wähler ). Auch Marianne Scharr („Gemeinsam für Dießen ) hat einige Verkehrsthemen auf der Agenda.

Eine Stichwahl gilt als relativ sicher

Sieben Bürgermeisterkandidaten gehen in Dießen ins Rennen – so viele wie in keinem anderen Landkreisort. Eine Stichwahl am 29. März gilt als relativ sicher, da wohl kaum ein Kandidat im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreichen wird. Amtsinhaber Herbert Kirsch (Dießener Bürger) musste in seinen 24 Dienstjahren nur ein Mal zittern. Bei seiner ersten Kandidatur1996 setzte er sich in der Stichwahl gegen Edgar Maginot ( CSU ) durch. In den Wahljahren 2002, 2008 und 2014 stach er die Konkurrenten – jedes Mal gab es einen Herausforderer – deutlich aus. Auf dem Wahlzettel steht Kirsch auch diesmal – von Listenplatz 24 will er für seine Partei in den neuen Marktgemeinderat.

Die Dießener haben nicht nur bei der Bürgermeisterwahl die Qual der Wahl, sondern auch, was das Kommunalparlament anbelangt. Auf dem Wahlzettel stehen CSU , Freie Wähler , SPD , Grüne, UBV, Dießener Bürger, Bayernpartei und – erstmals – Die Partei. Altersmäßig ergibt sich bei den Kandidatenlisten ein klares Bild: UBV (Durchschnittsalter: 57,83 Jahre), Bayernpartei (rund 57), Grüne (52,5), Dießener Bürger (49,45), Die Partei (rund 48), Freie Wähler (44,7), SPD (44,25) und CSU (42,58).

Der Markt Dießen veranstaltet im Vorfeld der Kommunalwahl eine große Podiumsdiskussion mit allen sieben Bürgermeisterkandidaten. Die Veranstaltung wird vom Landsberger Tagblatt präsentiert und von LT-Redakteur Dominic Wimmer moderiert. Termin ist am Freitag, 6. März. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in Dießen.

Die Bürgermeisterkandidaten:

Hannelore Baur

Hannelore Baur Bild: Baur

Partei/ Wählergemeinschaft SPD

Geburtstag 28. Oktober 1959

Ausgeübter Beruf Leiterin der SPD-Geschäftsstelle Weilheim des Bezirks Oberbayern

Familie verheiratet, drei erwachsene Kinder, sieben Enkel

Politischer Werdegang Im Gemeinderat seit 1996, zunächst als Ortssprecherin für Dettenhofen, seit 2002 direkt gewählt. Im Kreistag seit 2008. Seit 2003 im Vorstand des SPD-Bezirks Oberbayern.

Mich interessiert Kommunalpolitik , weil ich nah an den Menschen bin und etwas bewegen kann.

Wenn ich gewählt werde, will ich mich vor allem um diese drei Dinge kümmern Die Schaffung bezahlbarer Wohnungen, gut organisierter öffentlicher Nahverkehr, ausreichend Betreuungsplätze für Kinder sowie Ganztagsangebote für Schüler.

Meine größte Stärke Offenheit und Ehrlichkeit

Meine größte Schwäche müssen meine Kritiker herausfinden





Volker Bippus

Volker Bippus Bild: Bippus

Partei/ Wählergemeinschaft

Unabhängige Bürgervereinigung

Geburtstag 6. März 1963

Ausgeübter Beruf Gymnasiallehrer

Familie verheiratet

Politischer Werdegang 1996 Kandidatur für die UBV für den Gemeinderat. Seit 2002 Mitglied des Gemeinderats. 2019 für die UBV in den Kreistag nachgerückt.

Mich interessiert Kommunalpolitik , weil ich mich schon immer fürs Öffentliche interessiere und engagiere. Ich trage unter anderem Verantwortung beim MTV Dießen und in meiner Pfarrgemeinde.

Wenn ich gewählt werde, will ich mich vor allem um diese drei Dinge kümmern die Themen Verkehr und Tourismus im Luftkurort, Familie und Arbeit mit Blick auf den Aspekt soziale Sicherheit im Ort sowie die Unterstützung der Vereine.

Meine größte Stärke Ich bin offen, ehrlich und kann zuhören.\u0009

Meine größte Schwäche Schwäche? Ich bin vom „diplomatischen Dienst“





Roland Kratzer

Roland Kratzer Bild: Roland Kratzer

Partei/ Wählergemeinschaft CSU

Geburtstag 11. August 1962\u0009\u0009

Ausgeübter Beruf selbstständig

Familie drei Kinder

Politischer Werdegang 2008 bis 2014 Marktgemeinderat.

Mich interessiert Kommunalpolitik , weil mich Freunde und Bekannte gebeten haben, meine Erfahrungen in Beruf und im Leben auch für den Markt Dießen einzubringen.

Wenn ich gewählt werde, will ich mich vor allem um diese drei Dinge kümmern Gemeinsam mit dem Marktgemeinderat Ziele für den Markt Dießen formulieren. Dabei wird es unter anderem darum gehen, ein Angebot an „bezahlbaren“ Wohnungen zu schaffen sowie beim Verkehr zu entlasten.

Meine größte Stärke ist, Gemeinsames hervorzuheben und weniger die Unterschiede der Meinungen aufzuzeigen.

Meine größte Schwäche ist Planung (dafür erkenne ich Machbares)





Sandra Perzul

Sandra Perzul Bild: Perzul

Partei/ Wählergemeinschaft Dießener Bürger

Geburtstag 23. April 1980

Ausgeübter Beruf Leiterin Pressestelle Agentur für Arbeit Weilheim

Familie verheiratet, ein Sohn

Politischer Werdegang -

Mich interessiert Kommunalpolitik , weil ich mit dem Gemeinderat für den Ort, an dem ich aufgewachsen bin, sinnvolle und zukunftsträchtige Ideen und Konzepte entwickeln, Verantwortung übernehmen und Dinge voranbringen kann.

Wenn ich gewählt werde, will ich mich vor allem um diese drei Dinge kümmern Sozialen/bezahlbaren Wohnraum sowie mehr Freizeitmöglichkeiten für die Jugend schaffen, im Kreistag für die Belange der Marktgemeinde eintreten, etwa für kostenfreien öffentlichen Nahverkehr.

Meine größte Stärke Freunde schätzen an mir meine Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit und meine Kommunikationsfähigkeit.

Meine größte Schwäche sind Bücher





Marianne Scharr

Marianne Scharr Bild: Uschi Nagl

Partei/ Wählergemeinschaft Gemeinsam für Dießen

Geburtstag 15. Februar 1966

Ausgeübter Beruf Bäuerin

Familie verheiratet, zwei Söhne, zwei Töchter, eine Enkeltochter

Politischer Werdegang Seit zwölf Jahren im Gemeinderat.

Mich interessiert Kommunalpolitik , weil mir meine Heimat und ihre Menschen am Herzen liegen und es mir wichtig ist, dass wir hier gut leben und uns wohlfühlen.

Wenn ich gewählt werde, will ich mich vor allem und diese drei Dinge kümmern die Anliegen unserer Bürger, die örtliche Originalität und Unverwechselbarkeit bewahren, die Lebens- und Wirtschaftsbereiche Dießens nachhaltig und behutsam weiterentwickeln und achtsam Neuerungen einführen.

Meine größte Stärke Meine Intuition und mein Gespür für Menschen und Stimmungen.

Meine größte Schwäche Ich will perfekte Ergebnisse, dadurch habe ich einen hohen Anspruch, vor allem an mich selbst.

Gabriele Übler

Gabriele Übler Bild: LT-Archiv

Partei Bündnis 90/Die Grünen

Geburtstag 8. April 1959

Ausgeübter Beruf Organisationsberaterin

Familie verheiratet, Patchwork-Familie mit sieben angeheirateten Kindern und acht Enkelkindern

Politischer Werdegang Zwischen 1996 und 1999 und seit 2013 in Dießen im Ortsvorstand

Mich interessiert Kommunalpolitik , weil sie die Plattform ist für den Lebensraum der Menschen.

Wenn ich gewählt werde, will ich mich vor allem um diese drei Dinge kümmern Ortsentwicklung so vorantreiben, dass der Bau- und Wohnungsmarkt nicht weiter explodiert und dass wir mehr barrierefreie Begegnungsorte einrichten können, die Aufenthaltsqualität verbessern, dass die Gemeinderäte Projekte in einem Dialog mit Bürgern erarbeiten.

Meine größte Stärke ist mein fast nicht kleinzukriegender Optimismus und die unbändige Energie.

Meine größte Schwäche alles auf einmal und sofort zu wollen





Florian Zarbo

Florian Zarbo Bild: Zarbo

Partei Freie Wähler Dießen

Geburtstag 20. Juli 1994

Ausgeübter Beruf Geschäftsstellenleiter in Utting sowie kaufmännischer Vorstand KU für Wohnungsbau

Familie verheiratet, ein Sohn

Politischer Werdegang Zweiter Vorsitzender Freie Wähler Dießen.

Mich interessiert Kommunalpolitik , weil mir die gute Lebensqualität in Dießen viel bedeutet und es deshalb mein Ziel ist, mit dem Gemeinderat Bewährtes zu erhalten und den Ort mit neuen Impulsen nachhaltig zu verbessern.

Wenn ich gewählt werde, will ich mich vor allem um diese drei Dinge kümmern Mehr bezahlbarer Mietwohnraum für mittlere und niedrige Einkommen, das Thema Verkehr und neue Möglichkeiten der Mobilität, mehr Freizeitgestaltungsmöglichkeiten.

Meine größte Stärke Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, lasse ich nicht mehr davon ab.

Meine größte Schwäche Ich kann gelegentlich ein Dickkopf sein.