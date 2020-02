Wahl in Unterdießen: Die Zukunft des „Goggl“ ist ein Streitthema

Plus In Unterdießen fordert Eleonore Mühlberg Amtsinhaber Alexander Enthofer heraus. Bei den beiden großen Projekten vertreten sie verschiedene Standpunkte.

Vor sechs Jahren gelang Alexander Enthofer in Unterdießen die große Überraschung der Kommunalwahl im Landkreis. Jetzt tritt er als Amtsinhaber an und hat mit Eleonore Mühlberg eine Gegenkandidatin. Die hat durchaus andere Vorstellungen als der Bürgermeister. Zum Beispiel, wie es mit dem Areal des ehemaligen Gasthauses Goggl weitergehen soll.

Sein Name stand nämlich eigentlich gar nicht auf dem Stimmzettel. Dennoch löste er Dietmar Loose als Bürgermeister ab, weil viele Unterdießener seinen Namen auf den Stimmzettel geschrieben hatten. Jetzt hofft Enthofer, wiedergewählt zu werden. Einen Gegner, den keiner auf der Rechnung hat, muss er nicht fürchten. Es gibt mit Eleonore Mühlberg aber eine offizielle Herausforderin. Sie wurde von der neu gegründeten Liste „Udo – Unterdießen, Dornstetten und Oberdießen mit Herz & Verstand für unser Dorf“ als Kandidatin nominiert.

Das Baugebiet spaltet die Gemeinde

Anders als in vielen Gemeinden des Landkreises, wo die Bewerber ums Bürgermeisteramt ähnliche Ziele verfolgen, sind in der Lechraingemeinde klare Unterschiede erkennbar. So wirbt der Amtsinhaber und Fahrschullehrer Enthofer für das Baugebiet in Dornstetten auf den Lechterrassen. Mühlberg, Coach und Managerin für Gesundheit, Persönlichkeits- und Karrierebildung, hingegen lehnt das Projekt aus Gründen des Naturschutzes ab. Das Thema spaltet die Gemeinde. Bei einem Bürgerentscheid vor einem Jahr sprachen sich über 75 Prozent dafür aus, das Baugebiet zu realisieren. Unweit des Lechs sollen 14 Bauplätze mit einer Größe zwischen 600 und 800 Quadratmetern entstehen.

Unterschiedliche Standpunkte vertreten die beiden Bewerber auch bei der Frage, wie es beim Thema Dorfgemeinschaftshaus weitergehen soll. Die Gemeinde plant, das ehemalige Wirtshaus Goggl abzureißen, in der Mehrzweckhalle ein paar Änderungen vorzunehmen und eventuell ein Musikerheim angrenzend an das Ensemble zu errichten. „Das sind die groben Planungen, die sich aus Gesprächen mit den Vertretern der örtlichen Vereine und den Gemeinderatsmitgliedern ergeben haben“, sagte Bürgermeister Alexander Enthofer zu dem Vorhaben vor gut einem Monat gegenüber unserer Zeitung. Auch die Möglichkeit, das Büro des Bürgermeisters in das Dorfgemeinschaftshaus zu verlegen, werde offengehalten.

Eleonore Mühlberg sieht die Pläne mit gemischten Gefühlen. Sie sei enttäuscht von der Art, wie „über die Köpfe der Leute hinweg hier ein Projekt vorangetrieben wird, das nicht ausgegoren ist“, sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Mit rund 20 Bürgern hat Mühlberg in einer Ideenwerkstatt Vorschläge gesammelt, wie das künftige Dorfgemeinschaftshaus in Unterdießen aussehen könnte. Amtsinhaber Alexander Enthofer sagte zu der Kritik, dass noch besprochen werden müsse, wie die Nutzung des Gebäudes letztlich aussehen soll.

Um die zwölf Gemeinderatsplätze in Unterdießen bewerben sich bei der Dorfgemeinschaft Unterdießen 24 Bewerber und bei der Liste Udo zehn Kandidaten.

Die Bürgermeisterkandidaten:

Alexander Enthofer

Partei/Wählergemeinschaft Dorfgemeinschaft Unterdießen



Geburtstag: 10. September 1974



Erlernter Beruf Fahrlehrer



Ausgeübter Beruf Ehrenamtlicher Bürgermeister/Fahrlehrer



Familie: Verheiratet



Politischer Werdegang Seit 2014 Bürgermeister



Mich interessiert Kommunalpolitik, weil ich gerne Verantwortung übernehme und meine Heimat aktiv mitgestalten will.



Wenn ich gewählt werde, will ich mich vor allem um diese drei Dinge kümmern Die Themen bezahlbarer Wohnraum und Bauplätze in allen Ortsteilen, das Dorfgemeinschaftshaus und Neu- und/oder Umgestaltung der Ortsmittelpunkte sowie den Neubau des Feuerwehrhauses in Unterdießen .



Meine größte Stärke Teamfähigkeit, denn alleine erreicht man nichts.



Meine größte Schwäche Ungeduld, wenn sich etwas (unnötig) in die Länge zieht.



Eleonore Mühlberg

Partei/WG Udo - Unterdießen Dornstetten Oberdießen – Mit Herz und Verstand für unsere Dörfer



Geburtstag 21. August 1961



Erlernter Beruf Arzthelferin



Beruf Gesundheitscoach



Familie verheiratet, fünf Kinder



Politischer Werdegang Hatte bislang kein politisches Amt inne.



Mich interessiert Kommunalpolitik, weil ich es schätze, Dinge zu bewegen, Bürgerinteressen zu vertreten, die Kommunikation im Dorfleben zu fördern, die Lebensqualität zu verbessern, Bürgerpolitik aktiv und transparent zu gestalten.



Wenn ich gewählt werde, will ich mich vor allem um diese drei Dinge kümmern Das Rathaus soll zugleich ein lebendiges Bürgerbüro sein. Ich möchte ein neues Dorfladenkonzept umsetzen. Zudem sollen Angebote für Jung und Alt geschaffen werden.



Meine größte Stärke wertschätzend für die Gemeinschaft arbeiten.