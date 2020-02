Wahlkampf: In Pürgen ist eine Ortsumfahrung das große Thema

Plus Klaus Flüß tritt nach 18 Jahren nicht mehr als Bürgermeister in Pürgen an. Die Aufstellungsversammlungen sorgten für Gesprächsstoff. Ein großes Thema ist die geplante Ortsumfahrung von Lengenfeld.

Das Amt des Bürgermeisters in Pürgen ist begehrt. Insgesamt vier Interessenten gab es zunächst für die Nachfolge von Klaus Flüß, der nach 18 Jahren nicht wieder antreten wird. Der Wahlkampf hielt einige Überraschungen bereit. Die wohl größte gab es im Hauptort Pürgen.

Die Dorfgemeinschaft Pürgen steht nämlich ohne eigenen Kandidaten da. Bei deren Aufstellungsversammlung hatte sich einzig Stefan Folk beworben, scheiterte aber. Hintergrund ist, dass der Kandidat mindestens 50 Prozent der abgegebenen, gültigen Wählerstimmen erhalten muss. Auf ihn entfielen aber nur 55 der 129 gültigen Stimmen. Auf Nachfrage des LT sagte der Maler- und Lackierermeister im November, dass er die Dynamik des Themas wohl unterschätzt habe. „Das war ganz klar eine organisierte Aktion. Ich habe mich im Vorfeld vielleicht zu sehr darauf verlassen, dass es klappt und selber zu wenig Unterstützer mobilisiert.“

Geisenberger macht den Rückzug vom Rückzug

Die drei anderen Bewerber hatten darauf verzichtet, in Pürgen anzutreten und dies bereits im Vorfeld angekündigt. Für Tosso Geisenberger bedeutete dies allerdings, dass er von keiner Dorfgemeinschaft nominiert wurde, weil sich Wilfried Lechler in Stoffen und Ummendorf durchsetzte und Hans-Peter Rehm in Lengenfeld siegte. Geisenberger hatte deswegen zunächst seinen Rückzug erklärt, seine Entscheidung dann aber revidiert. „Über die Weihnachtsfeiertage haben mich mehrere Personen angesprochen und ich habe das Thema ohnehin die gesamte Zeit noch im Kopf gehabt, deswegen habe ich mich zu diesem Schritt entschlossen“, sagte er auf Nachfrage des LT. Nominiert hat ihn die neue Wählergruppe „Neue Liste Pürgen“. Die benötigten 80 Unterschriften, um antreten zu dürfen, konnte Tosso Geisenberger bis zum Stichtag, 3. Februar, nachweisen.

Neu gewählt wird am 15. März auch der Gemeinderat, der 16 Mitglieder hat. Die Dorfgemeinschaften Pürgen, Stoffen und Ummendorf haben die zu vergebenden 16 Plätze komplett genutzt. Die Dorfgemeinschaft Lengenfeld schickt 14 Kandidaten ins Rennen.

Seit zwölf Jahren ist die Umfahrung ein Thema

Inhaltlich wurde in der endenden Legislatur bereits vieles in die Wege geleitet. Das wohl größte Thema in Pürgen ist die Ortsumfahrung von Lengenfeld. Die Gemeinde hat mit den Grundstücksbesitzern Notarverträge abgeschlossen. Die Regierung von Oberbayern hat den Plan für die 3,3 Kilometer lange Ortsumfahrung östlich des Pürgener Ortsteils im Oktober genehmigt. Seit zwölf Jahren arbeite die Gemeinde darauf hin, dass eine Ortsumgehung gebaut werde, sagte der amtierende Bürgermeister Klaus Flüß im Oktober.

Baubeginn könnte 2021 sein, ergänzte er. Flüß rechnete damit, dass die Fertigstellung der Umfahrung mindestens ein Jahr dauern werde. Die Kosten für alle Maßnahmen belaufen sich voraussichtlich auf etwa 13 Millionen Euro, wobei eine Förderung von bis zu 90 Prozent denkbar sei. Bereits in die Wege geleitet hat der Gemeinderat Pürgen auch den Neubau eines Kindergartens in Lengenfeld. Am morgigen Dienstag werden hierfür mehrere große Aufträge vergeben. Veranschlagt sind rund drei Millionen Euro. Der Bau soll heuer noch starten.

Das sind die Bürgermeisterkandidaten:

Tosso Geisenberger

Bild: Julian Leitenstofer

Partei/Wählergemeinschaft „Neue Liste“ Pürgen



Geburtstag 8. April 1960



Erlernter Beruf Agraringenieur



Ausgeübter Beruf Landwirtschaftsberater



Familie verheiratet, drei erwachsene Töchter.



Politischer Werdegang Gemeinderat von 1990 bis 1996.



Mich interessiert Kommunalpolitik, weil man hier Maßnahmen im unmittelbaren Umfeld und im Dialog mit den Bürgern gestalten kann.

Wenn ich gewählt werde, will ich mich vor allem um diese drei Dinge kümmern Die Umsetzung der Umfahrung von Lengenfeld mit den begleitenden Maßnahmen. Die Ausweisung von Einheimischen-Baugebieten und bedarfsgerechten Gewerbeflächen mit sinnvoller Innerortsentwicklung. Eine solide Haushaltpolitik und trotzdem zügige Umsetzung notwendiger Investitionen.



Meine größte Stärke Ich kann gut zuhören.



Meine größte Schwäche Ich rede lieber einen Satz zuwenig.







Wilfried Lechler

Bild: Thorsten Jordan

Partei/Wählergemeinschaft Dorfgemeinschaften Stoffen und Ummendorf



Geburtstag 18. Mai 1971



Erlernter Beruf Agrarbetriebswirt



Ausgeübter Beruf Fuhrparkleiter



Familie Seit zwölf Jahren in einer festen Partnerschaft.



Politischer Werdegang Seit 18 Jahren Gemeinderat, seit sechs Jahren der Vertreter des Ersten und Zweiten Bürgermeisters aus dem Gemeinderat. Vorsitzender des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Pöringer Gruppe.



Mich interessiert Kommunalpolitik, weil ich über das kommunalpolitische Engagement meines Opas und meines Vaters von Kindheit an positiv damit vertraut wurde und weil in der Gemeinde die Grundlagen gelegt werden.



Wenn ich gewählt werde, will ich mich um diese drei Dinge kümmern Die Umgehungsstraße von Lengenfeld . Eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Ausweisung von Baugebieten und eine generationenübergreifende Politik mit Blick auf Kindergarten, Schule, Arbeitsplätzen und Betreutes Wohnen.



Meine größte Stärke Tatkraft, Zielstrebigkeit, Zuverlässigkeit.



Meine größte Schwäche Esse gerne und manchmal zu viel.







Hans-Peter Rehm

Wählergemeinschaft Dorfgemeinschaft Lengenfeld



Geburtstag: 22. März 1965



Erlernter Beruf Schreiner



Ausgeübter Beruf Oberbrandmeister/Berufsfeuerwehr



Familie verheiratet, vier Töchter und ein Enkelkind.



Politischer Werdegang Seit 18 Jahren im Gemeinderat Pürgen und Verbandsrat der Verwaltungsgemeinschaft Pürgen .



und Verbandsrat der Verwaltungsgemeinschaft . Mich interessiert Kommunalpolitik, weil es mir wichtig ist bei der Gestaltung und Entwicklung der Gemeinde Pürgen mitzuwirken.



Wenn ich gewählt werde, will ich mich vor allem um diese drei Dinge kümmern: Die Ausweisung von neuem Bauland in allen Ortsteilen entsprechend dem Bedarf. Schaffung neuer Arbeitsplätze durch die Erweiterung der Gewerbegebiete. Der Neubau der Ortsumfahrung Lengenfeld und der Kindertagesstätte mit Freizeitgelände.



Meine größte Stärke Zielstrebigkeit und Teamfähigkeit.



Meine größte Schwäche Manchmal fällt es mir schwer, Nein zu sagen.