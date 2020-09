16:50 Uhr

Warntag: Warum die Sirenen im Landkreis Landsberg stumm bleiben

Dirk Hirsch wohnt direkt unter der Sirene in der Hauptstraße.

Am Donnerstag heulen in fast ganz Deutschland beim großen Warntag die Sirenen - nur im Landkreis Landsberg nicht. Das hat einen bestimmten Grund.

Von Dominic Wimmer

In fast ganz Deutschland heulen am Donnerstag, 10. September, die Sirenen, Warn-Apps piepsen, Rundfunksender unterbrechen ihre Sendungen und Werbetafeln im Internet schalten auf Alarm. Um 11 Uhr erfolgt ein bundesweiter Testalarm für Warntechniken. Im Landkreis Landsberg bleiben die Sirenen allerdings stumm. Warum?

„Bei uns gibt es keine einzige Zivilschutz-Sirene mehr“, sagt Anna Diem, Sprecherin des Landratsamtes Landsberg. Dafür werde im Landkreis Landsberg die Warn-App „Nina“ ausgelöst. Anders als in anderen Landkreisen und Kommunen werden auch die mobilen Lautsprecheranlagen am heutigen Warntag nicht eingesetzt. Die Sirenen, die sich ansonsten in vielen Gemeinden auf Feuerwehrhäusern, privaten oder öffentlichen Gebäuden befinden, sind kommunale Warneinrichtungen, mit denen die örtliche Feuerwehr alarmiert wird. Jeden ersten Samstag im Monat ertönen sie bei einem Probealarm.

