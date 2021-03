01.03.2021

Warum Entertainer Joko Winterscheidt eine Firma in Schondorf gehört

Joko Winterscheidts Firma hat ihren Sitz in Schondorf am Ammersee.

Plus Moderator und Schauspieler Joko Winterscheidt sagt den Bedingungen, unter denen Schokolade produziert wird, den Kampf an. Jetzt hat er dafür eine Firma in Schondorf am Ammersee.

Von Frauke Vangierdegom

Die Schoko Winterscheidt GmbH hat ihren Sitz in Schondorf – das alleine wäre sicherlich keinen großen Beitrag wert: Das, was dahintersteckt, allerdings schon. Bei so manchem dürfte es klingeln, wenn er diesen Namen liest, ist doch die Ähnlichkeit mit dem eines bekannten Fernsehmoderators frappierend. Nicht nur das – Joko Winterscheidt steckt tatsächlich hinter dieser Firma und vor allem hinter dem dazugehörigen Produkt.

Seit Kurzem ist sie auf dem Markt, die Jokolade, die, wie Winterscheidt selbst sagt, zu ihm gehört, „als ob endlich etwas zusammengefunden hätte, was zusammengehört“. Das von Winterscheidt gegründete Start-up-Unternehmen hat er in die Ammerseeregion gelegt. Einer seiner Mitstreiter hat laut der für die Pressearbeit der GmbH verantwortlichen Agentur bereits ein Unternehmen in Schondorf.

Warum der Firmensitz der "Joko Winterscheidt"-Schokolade in Schondorf liegt

Wie viele andere auch, gibt Winterscheidt zu, liebe er Schokolade. Doch seine Freude daran sei getrübt, seit er erfahren habe, „wie katastrophal die Umstände auf vielen Kakaoplantagen in Westafrika sind“. Moderne Sklaverei und illegale Kinderarbeit seien dort Realität und das Resultat der „unfassbar ungerechten Kakaoindustrie“. Dem wolle er mit seiner „Jokolade“ etwas entgegensetzen. „Ich will, dass das aufhört, und ich will die Welt ein bisschen besser machen.“

Er ist Moderator, Podcaster, Unternehmer: Joko Winterscheidt. Bild: Georg Wendt, dpa (Archivbild)

Der 42-jährige Moderator und Schauspieler, der vor allem als Teil des Duos „Joko und Klaas“ bekannt wurde, beschreibt seine Schokolade als „kompromisslos“ und als „fair“. Kompromisslos, weil durch die Partnerschaft mit der Tony’s Open Chain der Kampf gegen moderne Sklaverei und Kinderarbeit aufgenommen werde. Tony’s Open Chain ist eine Initiative, die weitere Schokoladenmarken dazu einlädt, gemeinsam darauf hinzuarbeiten, die Norm in der Schokoladenherstellung zu verändern. Als fair bezeichnet Winterscheidt das Produkt, weil nach seinen Angaben alle Kakaobohnen, die verwendet werden, rückverfolgbar seien und zu 100 Prozent von Partnerkooperativen stammten.

Jokolade: So läuft es mit der fairen Produktion

Außerdem zahle Jokolade einen Aufpreis auf den Kakao, „mit dem die Kakaobauern tatsächlich in der Lage sind, ein existenzsicherndes Einkommen zu verdienen“. Das Problem, das es zu beseitigen gelte, sei die Lieferkette. Rund 60 Prozent des weltweit produzierten Kakaos kommt aus Westafrika, Ghana und von der Elfenbeinküste, so der Unternehmer. Zwischen den Millionen von Bauern, die Kakao produzieren, und den Milliarden von Schokoladen-Genießern stünden nur ein paar Schokogiganten, in deren Hand es liege, eine Veränderung herbeizuführen.

Denn sie seien es, die neben der Börse den Einkaufspreis von Kakaobohnen bestimmen. Ihm sei klar, dass er nicht von heute auf morgen ein jahrhundertealtes System ändern könne, aber „wir alle können jetzt gemeinsam anfangen, es zu ändern“, so Winterscheidt. Derzeit sei seine Schokolade bereits zu 99,2 Prozent transparent und fair gehandelt, sein Ziel aber sei es, eine zu 100 Prozent sklavenfreie Schokolade, egal von welchem Hersteller, auf dem Markt zu etablieren. Joko Winterscheidts Jokolade gibt es seit Kurzem im Handel, sie wird in verschiedenen Geschmacksrichtungen angeboten. Produziert wird die Schokolade in Rotterdam.

