Warum am Samstag so viele Helikopter am Ammersee flogen

Dießen

14:15 Uhr

Warum am Samstag so viele Helikopter am Ammersee flogen

3 Bilder Die Polizeihuschrauberstaffel Bayern probt am Ammersee in Dießen für den Ernstfall eines Waldbrandes. Am Ammerseegymnasium starten die einzelnen Helikopter. Bild: Thorsten Jordan