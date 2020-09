vor 4 Min.

Was den Radwegebau im Landkreis ausbremst

Plus Der Landkreis Landsberg arbeitet am Ausbau des Netzes. Es gibt aber mehrere Probleme. Im Umwelt- und Mobilitätsausschuss wird über die Projekte informiert.

Von Christian Mühlhause

Während des coronabedingten Lockdowns im Frühjahr waren viele Freizeitangebote nicht möglich. Profitiert haben davon vor allem die Fahrradhändler, die eine große Nachfrage verzeichneten. Für die Radfahrer will auch der Landkreis Landsberg etwas tun. Einen Überblick über den aktuellen Stand beim Radwegenetz hat nun Rainer Mahl, Sachgebietsleiter Rad- und Wanderwege im Landratsamt, gegeben.

Er berichtete in der Sitzung des Umwelt- und Mobilitätsausschusses, dass im vergangenen und diesem Jahr mehrere Projekte fertiggestellt worden seien. Dazu gehörten der Radweg von Landsberg nach Ummendorf, von Scheuring zum Zollhaus sowie die Lückenschlüsse zwischen Pflugdorf und Issing sowie zwischen Igling und Erpfting. Insgesamt gebe es inzwischen 600 beschilderte Radwege im Landkreis.

Verzögerungen zwischen Epfenhausen und Weil

Abgeschlossen sei auch der Radwegebau entlang der Bahntrasse von Kaufering nach Epfenhausen. Der weitere Abschnitt in Richtung Weil werde aber noch eine Weile dauern. Dort solle der Radweg entlang der Staatsstraße verlaufen. „Die Gemeinden Penzing und Weil sind in Gesprächen mit Grundstückseigentümern. Ich hoffe, dass es gelingt, hier in ein bis zwei Jahren einen Radweg zu schaffen.“

Überhaupt präsentierte Mahl in der Ausschusssitzung viele Projekte, bei denen es noch einer Einigung mit den Besitzern von Flächen bedürfe. Dazu gehörten beispielsweise die Radwege von Dießen nach Raisting und von Kaltenberg nach Ramsach. Und auch bei den Abschnitten zwischen Thaining und Ziegelstadel sowie Apfeldorf und Kinsau scheitere der Ausbau bisher am fehlenden Grund. Nicht besser sehe es beim angestrebten Lückenschluss zwischen Kinsau und Denklingen aus, einer Maßnahme in Verantwortung des Freistaates.

Augsburger Straße ist ein Unfallschwerpunkt

Zu Verzögerungen komme es auch zwischen Kaufering und Landsberg, berichtete Rainer Mahl weiter. Dabei sei dieser Abschnitt wichtig als alternative Route zum „Unfallschwerpunkt Augsburger Straße in Landsberg“. Das Projekt sei aus Gründen des Naturschutzes zurückgestellt worden. Derzeit erfolge eine artenschutzrechtliche Kartierung. Zurückgestellt worden sei auch der „Delo“-Radweg von Windach, vorbei am Firmengelände von Delo, nach Eresing, obwohl laut Mahl eine Förderzusage bereits bestanden habe, die müsse nun neu beantragt werden. Das gelte auch für den Weg zwischen Seestall und Asch, dessen Verbesserung die Gemeinde Fuchstal zurückgestellt habe.

Gute Nachrichten konnte der Beauftragte hinsichtlich Stoffen überbringen. In Richtung Pflugdorf werde der Weg im kommenden Jahr asphaltiert und in Richtung Lengenfeld im Jahr 2022. Davon würden vor allem die Grundschüler profitieren, die nach Lengenfeld müssen, so Mahl. Und auf verbesserte Bedingungen können sich auch die Echinger freuen. Der Freistaat errichtet in Richtung Stegen gerade einen Ersatzneubau mit einer drei Meter breiten Brücke. „Dann ist, anders als bisher, Begegnungsverkehr an der Stelle möglich.“

Ein Radweg von Landsberg zum Ammersee

Mahl warb zudem dafür, dass die aus seiner Sicht sehr wichtige Achse von Pürgen über Hofstetten und Finning nach Utting umgesetzt wird. Eine entsprechende Absichtserklärung gebe es seit dem Jahr 2018. „Damit würde ein durchgehender Radweg von Landsberg bis zum Ammersee bestehen“, so der Experte. Und ein Radweg samt Röhre unter der B17 hindurch soll Unterdießen künftig mit Seestall verbinden. Geplant ist zudem ein Radweg von Geltendorf nach Kaltenberg, um eine Verbindung von Gewerbegebiet und S-Bahn-Station zu schaffen. Um den Bau eines Radwegs zwischen Egling und Prittriching voranzubringen, werde es im Oktober ein Treffen mit den Bürgermeistern der Gemeinden geben, kündigte der Radbeauftragte an.

Mit Sorge blickte Rainer Mahl auf die Finanzen. „Ich hoffe, dass die noch anstehenden Projekte nicht den wirtschaftlichen Folgen von Corona zum Opfer fallen“, sagte er mit Blick auf die Situation der Kommunen. Für das kommende Jahr habe der Landkreis 200000 Euro angesetzt, um den Ausbau voranzutreiben. Landrat Thomas Eichinger sagte zu dem Thema, dass es das erklärte Ziel des Landkreises sei, ein Wegenetz aufbauen, das es den Leuten ermögliche, den Arbeitsweg mit dem Rad zu erledigen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen