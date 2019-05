vor 42 Min.

Was die Landsberger Sicherheitswacht in der Freinacht erlebt hat

Die Sicherheitswacht hatte in der Freinacht in Landsberg relativ wenig zu tun. Günter Sedlmeier (links) und Christian Leitl im Gespräch mit LT-Reporter Christian Mühlhause.

Plus Von fliehenden Jugendlichen und feiernden jungen Frauen - das LT auf Streifzug mit der Landsberger Sicherheitswacht. Was in der Freinacht alles passierte.

Von Christian Mühlhause

In der Freinacht gehören Scherze und Streiche einfach dazu, so mancher übertreibt es aber auch und gefährdet damit andere. Die Landsberger Polizei hatte deswegen zwei Streifen der Sicherheitswacht losgeschickt, um ein Auge darauf zu haben, was in der Stadt passiert. Das LT hat sie zweieinhalb Stunden auf ihrer Tour begleitet.

Lesen Sie dazu auch: Sicherheitswacht: Ganz normale Bürger Los geht es um 20.30 Uhr bei der Polizeiwache in der Katharinenstraße. Bereits nach wenigen Metern sind Christian Leitl und Günter Sedlmeier gefordert. Mit der Freinacht hat das allerdings nichts zu tun. Ein Radler ist ohne Licht und mit Kopfhörern im Ohr unterwegs. Ein kurzes Gespräch, ein einsichtiger Radler und schon ist die Szene geklärt. „Radfahrer sind eines der großen Themen bei unserer Arbeit. Sie fahren gegen die Fahrtrichtung in Einbahnstraßen, nutzen Fußwege oder schalten das Licht nicht ein, obwohl es vorhanden ist“, berichtet der 43-jährige Leitl. So tritt die Sicherheitswacht gegenüber Passanten auf Weiter geht es über die Breslauer Straße und durchs Wohngebiet in Richtung Mittelschule. In der Römerstraße ist eine Gruppe Heranwachsender unterwegs. Als sie die Sicherheitswachtler in der Ferne entdecken, ruft einer laut „Polizei“ und alle nehmen die Beine in die Hand. Ihr Vergehen: Sie wollten die Straße mit Toilettenpapier absperren. „Gesehen werden ist die beste Abwehr und ein freundliches, aber bestimmtes Ansprechen hilft fast immer“, so der 54-jährige Sedlmeier, der auch bei der Landsberger Feuerwehr aktiv ist. Auch sonst sind sehr wenige Menschen unterwegs und man könnte fast den Eindruck gewinnen, dass man zwei Freiwillige bei der Aufräumaktion Ramadama begleitet und nicht die Sicherheitswacht. Immer wieder räumen die beiden Scherben und anderen Müll beiseite. In der Lechwiesenstraße zieht sich Sedlmeier Handschuhe an und wirft den Abfall zurück in zwei umgekippte Mülltonnen. Leitl ist es ganz recht, dass vergleichsweise wenig los ist. „Landsberg ist eine entspannte Stadt, und das soll auch so bleiben, deswegen mache ich bei der Sicherheitswacht mit“, sagt der Vater von zwei Kindern. Acht bis 14 Kilometer legt er während einer Tour zurück. Vor allem Radfahrer fallen oft auf Vergleichsweise viel Arbeit hätten er und seine fünf Mitstreiter nur während des Faschingsumzugs gehabt, so Leitl. „Die meisten Menschen wussten nicht, dass harter Alkohol verboten ist und wir mussten an dem Tag relativ viele Flaschen einsammeln.“ Neben Radlern beschäftigt sie auf ihren Streifen vor allem das Thema Vandalismus. Ein Klassiker ist der Verteilerkasten in der Grünanlage nahe der Ahornallee. „Der wird permanent umgetreten. Jetzt liegt er schon wieder um. Der wurde erst vor wenigen Tagen gerichtet“, sagt Leitl. Auch Sitzbänke würden immer wieder beschädigt. Nach den jüngsten Verwüstungen am Lechstrand direkt neben dem Inselbad (das LT berichtete) machen sie auch einen Abstecher dorthin. Den Schlüssel für den Lechstrand haben sie vor Tourbeginn von der Polizei bekommen. Aber auch rund um das Inselbad ist es in der Freinacht ruhig. Ein paar Kinder fragen höflich nach einem Freinachtscherz Auf dem nahe gelegenen Infanterieplatz muss eine Gruppe junger Frauen schmunzeln, als sie die beiden Sicherheitswachtler sehen. „Ihre Kollegen waren schon da. Wir räumen auf, wenn wir gehen“, sagt eine von ihnen, bevor Leitl oder Sedlmeier etwas sagen können. Kurz darauf treffen sie die andere Streife – das Ehepaar Manuela und Georg Wunderlich – in der Altstadt wieder. Alle müssen über die Begebenheit schmunzeln und die Wunderlichs haben auch noch eine kuriose Anekdote beizusteuern. „Auf uns sind Kinder zugekommen und wollten wissen, ob sie Rasierschaum versprühen dürfen.“ Wunderlichs haben in dem Fall mal ein Auge zugedrückt und es zugelassen.

