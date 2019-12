Was tun, wenn Koch und Kellner fehlen?

Plus Restaurants, Bars und Kneipen suchen oft vergeblich nach Fachpersonal. Warum das so ist und wie sich die Wirte darauf einstellen - das LT hat in der Gastroszene nachgefragt.

„Es ist ein wunderschöner, kreativer Beruf“, sagt Torsten Endt. Der 47-jährige Landsberger ist Koch. Doch die Schattenseiten der Gastronomieberufe sind problematische Arbeitszeiten und eine wenig lukrative Bezahlung. Wie dem Handwerk mangelt es auch der Gastronomie an Fachkräften. Das LT hat sich zu diesem Thema im Landkreis Landsberg umgehört.

Torsten Endt hat seinen Beruf im Maurerhansl in Dießen gelernt, war in der Alten Villa in Utting tätig, arbeitete im Schwarzwald, war zehn Jahre selbstständig und in der Seepost in Schondorf. Nun ist er bei Ihle Baker’s beschäftigt. „Wenn man das Handwerk beherrscht, kann man überall arbeiten“, fasst er den Vorteil eines Gastronomieberufs zusammen. Aber selbst von einem Tarifgehalt könne man kaum eine Familie ernähren. Als Vater eines fast zweijährigen Sohnes arbeitet Endt jetzt in der Systemgastronomie, um geregeltere Arbeitszeiten zu haben.

„In der Gastronomie findet man immer Arbeit“

Die Arbeitszeiten sind für Claudio Mallozzi noch kein Thema. Der 21-Jährige hat in der „Likka“ in Landsberg als Aushilfe gearbeitet und macht nun eine Ausbildung zur Fachkraft im Gastgewerbe. „Es macht mir viel Spaß.“ Im Augenblick steht der junge Mann hinter der Bar, die Bereiche Küche und Service wird er auch noch absolvieren. „In der Gastronomie findet man immer eine Arbeit“, hebt auch er hervor, dass Gastrofachkräfte überall arbeiten können. Voraussetzung für den Job sei sicherlich, gerne unter Menschen zu sein.

Thomas Mavrapostolos führt die Likka. Gemeinsam mit seiner Mutter und Eigentümerin Maria Mavrapostolou entschloss er sich vor Kurzem, einen Ausbildungsplatz zu schaffen. Auch für ihn ist die Situation spannend: Als Ausbildungsbetrieb sei man gezwungen, genauer anzuleiten. Mangel an Fachkräften? Mavrapostolos sieht kein spezifisches Problem des Gastrogewerbes, sondern ein allgemeines in einer Stadt und Region mit geringer Arbeitslosigkeit. „Vor allem bei Küchenpersonal ist es schwierig.“

In der Gastronomie ist es nicht immer leicht Fachpersonal zu bekommen. Claudio Mallozzi (21) macht eine Ausbildung bei Thomas Mavrapostolos in der Likka in Landsberg. Bild: Julian Leitenstorfer

Und er spricht zwei generelle Punkte an, die auch alle anderen Gesprächspartner nennen: der gestiegene Anspruch an die Work-Life-Balance. „Wir müssen arbeiten, wenn andere feiern. Das war aber für uns als junge Leute nie ein Thema“, erzählt Mavrapostolos. „Der Verbraucher zahlt nicht“, vermisst er die Bereitschaft, mehr fürs Essen auszugeben. „In Griechenland kostet der Restaurantbesuch genau so viel wie in Deutschland, das Durchschnittsgehalt liegt aber nur bei 400 Euro.“

Ein gutes Betriebsklima ist wichtig

Christine und Maximilian Hirschberger führen das Wirtshaus am Kirchsteig in Dießen. Vor Kurzem hörte ein Kellner auf, der elf Jahre lang dort gearbeitet hatte. Sicherlich sei es schwierig, wieder jemanden „so zuverlässigen und flexiblen“ zu finden, sagt Maximilian Hirschberger. Doch es sei gelungen. Seit 15 Jahren koche derselbe Koch im „Kirchsteig“ und auch die Servicekräfte sind seit Jahren dabei, wie Hirschberger sagt. Der Grund: „Eine ordentliche Bezahlung und ein gutes Betriebsklima sind wichtig.“

Walter Harb vom Wirtshaus am Spitalplatz in Landsberg beklagt viele Auflagen, die es erschwerten, einen Ausbildungsplatz anzubieten – „beispielsweise die strengen Arbeitszeitregelungen“. Harb überlegt aber trotzdem, im kommenden Jahr einen jungen Mann auszubilden. „Ich kenne keinen anderen Berufsbereich, bei dem man so toll ins Ausland gehen kann“, bricht er eine Lanze fürs Gastgewerbe.

Tariflohn zahlen und Arbeitszeiten schaffen, die sozial verträglicher sind, das ist die Forderung von Paul Stüber von der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten, Bezirk Schwaben. Nach einer dreijährigen Ausbildung zur Restaurantfachkraft liege das Gehalt bei 2477 Euro brutto. „Es gibt aber Betriebe, die zahlen nur Mindestlohn.“

Kritik auch an der Steuerpolitik

Der Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes, Wendelin Hipp aus Hofstetten, verweist auf fehlende finanzielle Spielräume in der Gastronomie: „Wir können beim Essen am Sonntag nichts drauf schlagen.“ Müsse am Sonntag aber die Kaffeemaschine repariert werden, müsse Wochenendaufschlag gezahlt werden. Und er kritisiert die Steuerpolitik: Beim Lebensmitteleinkauf liegt die Umsatzsteuer bei sieben Prozent, auf das Restaurantessen müsse 19 Prozent aufgeschlagen werden. Berufe in der Gastronomie seien aber vielseitig und sehr interessant, betont Hipp. Und Probleme, Fachkräfte zu bekommen, hätten auch die Handwerksbetriebe.

Der Geschäftsführer des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes, Frank-Ulrich John, kennt viele Betriebe, die übertariflich zahlten – und Betriebe, die wertschätzend mit Mitarbeitern umgingen und diese auch halten könnten. Gleichwohl sieht er gerade auch im Bereich der Sterneküchen das Problem, passendes Personal zu finden. Nicht nur die Gastronomie hat seiner Meinung nach damit zu kämpfen, dass der deutsche Verbraucher nicht bereit sei, für Dienstleistungen mehr Geld zu bezahlen.