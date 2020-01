06:07 Uhr

Wechsel in Kaufering: Der Neue kommt von der Hochschule

Plus Dominic Jödicke ist ab sofort Geschäftsstellenleiter in Kaufering. Warum er sich für den Job beworben hat.

Von Christian Mühlhause

Die Marktgemeinde Kaufering hat wieder einen Geschäftsstellenleiter. Nachdem Rainer Biedermann im August nach Stadtbergen im Landkreis Augsburg gewechselt war, ist nun sein Nachfolger Dominic Jödicke offiziell im Amt. Er lebt in einer Gemeinde im nördlichen Landkreis. Zuvor hat er an der Hochschule für angewandtes Management in München gearbeitet. Dem LT hat er erzählt, warum er eine Veränderung wollte.

Der 36-jährige Volljurist ist in Baden-Württemberg geboren, in der Nähe von Würzburg aufgewachsen und lebt seit fünf Jahren im Landkreis Landsberg. „Ich habe unter anderem eine neue Herausforderung gesucht und wollte nicht mehr so weit pendeln“, begründet er seine Bewerbung bei der Marktgemeinde. Jödicke ist verheiratet und hat eine einjährige Tochter. Es gab Probleme in der Verwaltung Die Probleme in der Kauferinger Verwaltung hat er mitbekommen. Denn neben der Position des Geschäftsstellenleiters waren auch das Amt des Bürgermeisters (nach dem Rücktritt von Bärbel Wagener-Bühler) und des Leiters der Kommunalwerke vakant. Für Jödicke aber kein Grund, sich nicht zu bewerben, sagt er auf Nachfrage unserer Zeitung. „Es ist eine interessante Aufgabe und es gibt viele motivierte Mitarbeiter in der Verwaltung der Marktgemeinde“, blickt er zuversichtlich voraus. Für die Aufgabe sieht er sich gut gewappnet. In seiner vorherigen Tätigkeit habe er unter anderem bereits mit Baurecht und Verwaltungsrecht zu tun gehabt und auch Personal geführt. „Letztlich sind die Strukturen in den Verwaltungen im öffentlichen Bereich ähnlich.“In den vergangenen Monaten hatte Kämmerer Winfried Plaß die Aufgaben des Geschäftsstellenleiters übernommen.

