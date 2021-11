Advent: In Weil wird das LT zum Geschenkpapier

Plus Christine Buttner aus Weil ist kreativ und setzt auf Nachhaltigkeit. Wie ihre Verpackungen aus Zeitungspapier ankommen.

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein liegen Christine Buttner aus Weil am Herzen. Die 46-Jährige ist davon überzeugt, dass man auch mit kleinen Dingen viel erreichen kann. Und so verzichtet sie beim Verpacken von Geschenken auf gekauftes Geschenkpapier und Plastik. Die Geschenke verschwinden stattdessen unter Zeitungspapier – häufig mit Motiven aus dem Landsberger Tagblatt.