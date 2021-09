Wie soll der neue Kindergarten in Weil heißen?

Plus Rund fünf Millionen Euro investiert Weil in die neue Kindertagesstätte. Viel Zeit bleibt nicht mehr für die Fertigstellung bis zur geplanten Eröffnung.

In Weils Kindergärten herrscht schon seit Jahren Raumnot. Das zeigt schon die Tatsache, dass bereits seit 2014 eine Regelgruppe im Container mit dem schönen Namen „Blumenvilla“ betreut wird. „Diese als Übergangslösung gedachte Einrichtung soll zum Ende dieses Jahres auslaufen“, so Bürgermeister Christian Bolz. Wie der aktuelle Stand ist.