Bundesstraße 2 in Weilheim in den Ferien teilweise gesperrt

In den Sommerferien wird auf der Nord-Süd-Achse in Weilheim ab 2. August gebaut. Was sich für den Verkehrsablauf in dieser Zeit ändert.

Wegen einer Lärmsanierung der B2-Ortsdurchfahrt von Weilheim wird diese Straße laut Mitteilung des Staatlichen Bauamts vom 2. August bis 10. September im südlichen Bereich vollständig gesperrt. Die Sperrung beginnt an der Einmündung des Mittleren Grabens beim Landratsamt und erstreckt sich nach Süden bis zum Kreisverkehr am Gmünder Hof.

Die Straße erhält einen neuen Belag, bei dessen Befahren weniger Lärm produziert wird. Die Arbeiten werden vom Staatlichen Bauamt Weilheim und der Stadt Weilheim gemeinsam ausgeführt. Dabei werden auch Verbesserungen für Fußgänger und Radfahrer entlang der Straße geschaffen.

Seit einer Woche wird bereits am Rathausplatz gearbeitet

Bereits seit Montag, 19. Juli, wird am Rathausplatz gearbeitet. Dazu wurde die Verbindung von der B2 zur Oberen Stadt gesperrt. Die Zufahrt zur Oberen Stadt ist nur von Osten her möglich, wobei die Einbahnstraße südlich des Stadtbachs nur über die Einbahnstraße auf der Nordseite und ein Wenden am Rathausplatz erreichbar ist.

Für die weiteren Arbeiten wird auch die Admiral-Hipper-Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Zudem wird die Ampelanlage an der Ecke Mittlerer Graben/Münchener Straße ausgeschaltet, damit der Verkehr auf der Ausweichstrecke nicht behindert wird. Es wird laut Bauamt aber sichergestellt, dass Fußgänger sicher in die Altstadt gelangen können.

Drei Möglichkeiten für Autofahrer aus dem Ammerseeraum

Autofahrer, die aus dem Ammerseeraum kommen, müssen bereits am Kreisel bei der neuen Berufsschule die Entscheidung treffen, wohin sie fahren wollen. Es gibt folgende drei Möglichkeiten:

Lesen Sie dazu auch

Wer in Richtung Seeshaupt fahren will, fährt an diesem Kreisel auf den Narbonner Ring, der am östlichen Ende der Stadt auf die Deutenhauser Straße trifft.

Wer in Richtung Schongau, Polling oder Garmisch-Partenkirchen fahren will, fährt die B2 bis zum Landratsamt, dann über Mittleren und Unteren Graben auf die Pollinger Straße, die nach Schongau führt. Die Abzweigung nach Polling ist offen. Nach Garmisch-Partenkirchen führt der Weg über den Kreisel am Gewerbegebiet Achalaich und die Südspange zum Kreisel beim Gmünder Hof.

Wer Richtung Wessobrunn oder Landsberg fahren will, fährt vom Kreisel an der neuen Berufsschule zum Töllernkreisel, dann über die Münchner Straße bis zur evangelischen Kirche und biegt dort nach rechts ab.

Die Geschäfte sollen erreichbar bleiben

Für Fußgänger werden im Bereich der gesperrten Straßen Möglichkeiten geschaffen, die dort befindlichen Geschäfte und Büros zu erreichen.

Das Bauamt weist auch darauf hin, dass es witterungsbedingt zu Verzögerungen beim Baufortschritt kommen kann.