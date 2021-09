Anderer Lkw streift Fahrzeug eines Kauferingers und flüchtet

Nach einem Lkw-Unfall bei Weilheim sucht die Polizei nach Zeugen. Ein betroffener Fahrer aus Kaufering kommt mit dem Schrecken davon.

Ein Streifzusammenstoß zwischen zwei Lastwagen hat sich am Freitag gegen 13.35 Uhr auf der Staatsstraße 2057 kurz nach dem Ortsausgang Weilheim in Richtung Tankenrain ereignet. Ein 50-jähriger Kauferinger war laut Polizei mit seinem Lkw in Richtung Weilheim unterwegs, als es mit einem entgegenkommenden roten Lkw (Holztransporter) zu einem Zusammenstoß der jeweils linken Außenspiegel kam. Die umherfliegenden Teile der Spiegel trafen danach den Pkw einer 41-Jährigen aus Wielenbach und beschädigen diesen.

Der rote Holztransporter mit Anhänger, der mit Holz beladen war, fuhr nach dem Unfall ohne anzuhalten in Richtung Wessobrunn weiter. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Die Polizei konnte Teile zur Spurensicherung sicherstellen. (lt)

Hinweise werden von der Polizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 entgegengenommen.