Falscher Polizist spricht Kinder in Weilheim und Schongau an

Ein Unbekannter gibt sich als Polizist aus und spricht in Weilheim und Schongau Kinder an. Warum er einem Buben Geld anbietet.

Ein bislang unbekannter Mann hat in Weilheim und Schongau zwei Kinder angesprochen und eines der Kinder unsittlich berührt. Dabei gab sich der Täter als Polizeibeamter aus.

Bereits am Donnerstag, 16. September, gegen 15.45 Uhr sprach der Unbekannte einen Buben in Weilheim an und gab sich als Polizeibeamter aus. Der Täter zeigte auch einen vermutlich gefälschten Dienstausweis oder etwas ähnliches vor, teilt die Polizei mit. In diesem Zusammenhang durchsuchte der Täter den Buben.

Am Mittwoch, 22. September, gegen 15.45 Uhr sprach vermutlich der gleiche unbekannte Täter in Schongau ebenfalls einen Buben an. Auch hier gab sich der Täter als Polizeibeamter aus und zeigte wiederum einen vermutlich gefälschten Dienstausweis vor. Der Täter gab dem Kind fünf Euro und bot weitere zehn Euro, falls der Bub mit ihm mitkommen würde. Darauf ging der Bub nicht ein.

Wie der Täter beschrieben wird

Beschrieben wurde der Mann als Westeuropäer, etwa 40 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß und als eine eher „schmuddelige“ Erscheinung. Der unbekannte Mann hatte kurze glatte braune Haare und einen Kinn- und Oberlippenbart mit beginnender Graufärbung. Bei dem Fall in Weilheim war der Mann mit einer Jeans und einer Sportjacke (oben schwarz, unten weiß) bekleidet. In Schongau soll der Mann eine Jogginghose und einen Kapuzenpulli getragen haben. Zudem habe der Täter akzentfreies Hochdeutsch gesprochen. (lt)

Hinweise an die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

