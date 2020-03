19.03.2020

Weitere Absagen im Landkreis

Verwaltungen richten einen Notbetrieb ein und auch die Landsberger Tafel schließt

Landkreis Das Coronavirus und damit verbundene verschärfte Regelungen haben weitere Folgen. Wir geben einen Überblick:

Die Jahresversammlung der Garten- und Naturfreunde Denklingen am 26. März fällt aus.

Die Generalversammlung der Schützengesellschaft Windachquell Dettenschwang am 10. April sowie alle Schießabende finden nicht statt.

Alle Gottesdienste der Pfarreiengemeinschaft Dießen sind bis 3. April abgesagt, alle Kirchen stehen aber – mindestens zu den geplanten Gottesdiensten – für das persönliche Gebet offen. Weiterhin ist das Pfarrbüro geschlossen, Pfarrer Kirchensteiner kann jedoch unter Telefon 08807/94894-0 kontaktiert werden. Im Augustinum sind alle Veranstaltungen bis 19. April abgesagt, auch das Hallenschwimmbad bleibt geschlossen. Die für Sonntag, 22. März, an der Josephikapelle vorgesehene Andacht von Pfarrei, Heimat- und Trachtenverein und Katholischer. Arbeitnehmerbewegung ist ersatzlos abgesagt.

Der Theaterverein hat seine Vorstellungen, die ab 12. April aufgeführt werden sollten, abgesagt.

Die Ausstellung in der Galerie Josephski-Neukum in Issing bleibt bis zum 30. März geschlossen.

Die Verwaltung verkürzt ihre Öffnungszeiten bis zum 19. April. Es wird ein Notbetrieb von 9 bis 12 Uhr eingerichtet. Anliegen sollen nach Möglichkeit per E-Mail oder telefonisch an die Verwaltung gerichtet werden. Der Markt Kaufering richtet eine Notfall-Hotline unter Telefon 08191/664-111 ein. Der Wochenmarkt findet bis auf Weiteres statt und das Jugendzentrum wird geschlossen. Das gilt für die Bücherei und die Volkshochschule, die bis zum 19. April geschlossen bleiben. In der Bücherei wurden alle Medien pauschal verlängert. Der Seniorenbeirat hat alle Veranstaltungen abgesagt.

Der Lechgau-Trachtenverband hat bis 3. Mai alle Veranstaltungen abgesagt.

Bis auf Weiteres hat die Landsberger Tafel ab sofort geschlossen. Außerdem wird die Mitgliedsversammlung am 27. März verschoben. Die Sprechtage der BBV-Geschäftsstelle entfallen bis 14. April. Telefonisch sind die Mitarbeiter erreichbar (08191/92850).

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde hat alle Gottesdienste bis zum 9. April abgesagt.

Persönliche Vorsprachen bei der Verwaltungsgemeinschaft Schondorf sind bis auf Weiteres nur eingeschränkt nach vorheriger Terminvereinbarung unter 08192/93350 möglich.

Im Rathaus in Weil können dringliche Anliegen während der Dienststunden nach vorheriger telefonischer oder elektronischer Terminvereinbarung weiterhin abgewickelt werden. Auskünfte und Informationen werden telefonisch, schriftlich oder per E-Mail gegeben. Die Gemeindebücherei in Geretshausen bleibt geschlossen. Abgesagt sind auch das Osterkerzenbasteln des Gartenbauvereins am 4. April sowie alle anderen Veranstaltungen.

Bei der Verwaltungsgemeinschaft Windach sind persönliche Vorsprachen nur noch in rechtlich dringenden Angelegenheiten nach vorheriger Terminabsprache möglich. Telefonisch und per E-Mail ist die Verwaltung weiterhin während der bekannten Öffnungszeiten erreichbar. (lt/lott)

