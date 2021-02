vor 7 Min.

Weitere Fälle mit Corona-Mutationen im Landkreis Landsberg bestätigt

Im Landkreis Landsberg werden immer mehr Fälle von Corona-Mutationen bekannt. Wie das Landratsamt die Lage einschätzt.

Von Thomas Wunder

Im Landkreis Landsberg werden immer mehr Fälle von Corona-Mutationen bekannt. Nachdem das Landratsamt gestern 13 Fälle mit der südafrikanische Variante und einen mit der britischen Variante bestätigte, gibt es auch im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch in der Bäckerei Kasprowicz in Pähl drei Befunde aus dem Landkreis mit der britischen Variante.

33 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus getestet worden. Das teilt Erika Breu von der Pressestelle des Landratsamts Weilheim mit. Betroffen seien Beschäftigte und deren Angehörige aus drei Landkreisen, darunter acht aus dem Landkreis Landsberg. Bei einer Mitarbeiterin aus dem Landkreis Starnberg war bereits die britische Mutante als Erreger bestätigt worden, ebenso wie in einem Fall aus Weilheim und einem aus Landsberg. Nun liegen drei weitere Befunde der britischen Variante (B.1.1.7) aus dem Landkreis Landsberg vor, wie Brau sagt.

13 Corona-Infektionen mit der südafrikanischen Variante

Das Landratsamt Landsberg hatte am Dienstag mitgeteilt, dass es Befunde von 13 Corona-Infektionen mit der südafrikanischen Virusvariante (B.1.351) im Landkreis gebe. Davon betroffen seien sieben Bewohner einer Asylunterkunft im Landkreis und eine Kontaktperson sowie vier Bewohner und eine Kontaktperson eines Seniorenwohnheims in Windach. Zudem wurde bei einem Kind die britische Virusvariante (B.1.1.7) bestätigt.

Wie Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts, auf Nachfrage sagt, haben die meisten Betroffenen die Quarantäne bereits verlassen. Lediglich die Infizierten in dem Seniorenwohnheim in Windach und deren Kontaktpersonen befänden sich noch in der 14 Tage dauernden Quarantäne. Sie sollen Ende der Woche noch einmal getestet werden. Ansonsten ist man im Landratsamt zuversichtlich, das Ausbruchsgeschehen in der Asylunterkunft und in dem Seniorenwohnheim eingedämmt zu haben, sagt Pressesprecher Müller.

